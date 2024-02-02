В феврале сильных морозов не ожидается на территории Иркутской области

В этом году зима поражает жителей Иркутской области своей непостоянностью. Холода резко сменяется потеплением, чтобы потом ударить с новой силой. Так было и в конце января.
Ранее КП-Иркутск писала, что погода в феврале на территории области не будет особо отличаться от прошлых лет. Сильных морозов не ожидается. А относительно января потеплеет на 2−4 градуса.
— Например, в субботу, 3 февраля, в Приангарье будет ветер с порывами до 13 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до −33 при ясной погоде и до −23 — при облачной. Днем потеплеет до −10, — рассказывают в региональном Гидрометцентре.
А в воскресенье, 4 февраля, в области пройдет небольшой снег. Температура ночью опустится до −24 — при облачной погоде и до −34 — при прояснении. Днем столбики термометров покажут всего −6…-11 градусов.
А в целом, погода на февраль 2024 года ожидается на уровне −10…-15 градусов в начале месяца, −3…-8 градусов — в конце месяца.