В феврале сильных морозов не ожидается на территории Иркутской области

— Например, в субботу, 3 февраля, в Приангарье будет ветер с порывами до 13 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до −33 при ясной погоде и до −23 — при облачной. Днем потеплеет до −10, — рассказывают в региональном Гидрометцентре.