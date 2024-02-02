Стало известно, с кем и когда сыграет хабаровский «Амур» в феврале 2024

Тем не менее, шансы у «Амура», даже после тяжелейшей серии игр и лидерами чемпионата, пока есть. В этом, конечно, очень помогла «Сибирь», нарушившая правила лиги и лишившаяся очков, что заметно взбодрило и «Амур», и «Нефтехимик». Шансы есть, другой вопрос — сумеет ли он ими воспользоваться. Потому что пока в отрыв уходят нижнекамцы. Про неуступчивый характер этой команды даже и говорить не стоит, и наверняка «волки» сделают все, чтобы закрепиться в зоне плей-офф.