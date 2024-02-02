Стало известно, с кем и когда сыграет хабаровский «Амур» в феврале 2024

Ну что ж, для хабаровского «Амура» наступил месяц «М», то есть, время максимально мобилизоваться для того, чтобы попытаться выполнить задачу-минимум на этот сезон — войти в зону плей-офф на Востоке. Еще летом предполагалось, что «тигры» должны будут сделать это чуть раньше, и сделать уверено, но из-за различных обстоятельств, как-то травмы, болезни, перелеты, имеем то, что имеем. Не зря до сих пор остается популярной поговорка про бумагу и овраги.
Тем не менее, шансы у «Амура», даже после тяжелейшей серии игр и лидерами чемпионата, пока есть. В этом, конечно, очень помогла «Сибирь», нарушившая правила лиги и лишившаяся очков, что заметно взбодрило и «Амур», и «Нефтехимик». Шансы есть, другой вопрос — сумеет ли он ими воспользоваться. Потому что пока в отрыв уходят нижнекамцы. Про неуступчивый характер этой команды даже и говорить не стоит, и наверняка «волки» сделают все, чтобы закрепиться в зоне плей-офф.
Зубами будут держаться, но не пропустят вперед ни подуставших к концу сезона «тигров», ни пытающихся исправить вселенскую несправедливость «снеговиков». Для того, чтобы ободрить «Амур», попечительский совет принял решение продлить контракт с Андреем Мартемьяновым еще на сезон — мол, только играйте. А как умеет играть хабаровская команда, мы видели в заключительном матче домашней серии.
В той игре с «Металлургом» принцип: «чтобы победить, надо забить на одну шайбу больше, чем соперник», был реализован на все 200 процентов. Главное, чтобы не проявилась другая особенность «Амура» — нестабильность результатов. Выложившись в игре с лидером, хоккеисты перестают нормально играть даже с аутсайдерами, не говоря уж о командах равных по уровню. Но как говорится: поживем — увидим. Главное, что самый сложный отрезок пути команда прошла, не слишком растеряв при этом очки.
КАЛЕНДАРЬ ХАБАРОВСКОГО «АМУРА» НА ФЕВРАЛЬ 2024 ГОДА
2 февраля, пятница. «Сибирь» — «Амур». Новосибирск. Начало матча в 15:30 по Москве, в 22:30 по хабаровскому времени.
4 февраля, воскресенье. «Барыс» — «Амур». Астана. Начало матча в 14:00 по Москве, в 21:00 по хабаровскому времени.
6 февраля, вторник. «Барыс» — «Амур». Астана. Начало матча в 16:30 по Москве, в 23:30 по хабаровскому времени.
8 февраля, четверг. «Лада» — «Амур». Тольятти. Начало матча в 18:00 по Москве, 9 февраля в 1:00 по хабаровскому времени.
13 февраля, вторник. «Амур» — «Трактор». Хабаровск. Начало матча в 12:00 по Москве, в 19:00 по хабаровскому времени.
14 февраля, среда. «Амур» — «Трактор». Хабаровск. Начало матча в 12:00 по Москве, в 19:00 по хабаровскому времени.
16 февраля, пятница. «Амур» — «Барыс». Хабаровск. Начало матча в 12:00 по Москве, в 19:00 по хабаровскому времени.
18 февраля, воскресенье. «Амур» — «Барыс». Хабаровск. Начало матча в 10:00 по Москве, в 17:00 по хабаровскому времени.
22 февраля, четверг. «Металлург» — «Амур». Магнитогорск. Начало матча в 17:00 по Москве. 23 февраля в 0:00 по хабаровскому времени.
24 февраля, суббота. «Ак Барс» — «Амур». Казань. Начало матча в 17:00 по Москве, 25 февраля в 0:00 по хабаровскому времени.
26 февраля, понедельник. «Трактор» — «Амур». Челябинск. Начало матча в 17:00 по Москве, 27 февраля в 0:00 по хабаровскому времени.
Жирным шрифтом выделены домашние матчи команды.