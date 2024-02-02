В омском Минприроды рассказали о целях создания экологического регоператора

Ранее мы писали, что в Омском районе планируют построить мусоросортировочный комплекс за 6,7 миллиарда рублей. Сейчас региональное Минприроды ищет концессионера. Построить комплекс он должен будет за два года и вложить в строительство не менее 2,1 миллиарда рублей.