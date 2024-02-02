В омском Минприроды рассказали о целях создания экологического регоператора

О регистрации нового общества с ограниченной ответственностью мы сообщали ранее.
«Деятельность компании, созданной с участием ППК “Российский экологический оператор”, направлена на развитие на территории Омской области экономики замкнутого цикла в части создания мощностей по утилизации вторичных материальных ресурсов», — сообщили в телеграм-канале ведомства.
Основная цель экологического оператора — привлечь инвестиции в отрасль по переработке сырья, которое получают из отходов. Регион нуждается в мощном федеральном партнере. И им от лица РФ и выступает ППК РЭО.
А экологический регоператор будет заниматься развитием экономики замкнутого цикла и созданием мощностей по утилизации.
Ранее мы писали, что в Омском районе планируют построить мусоросортировочный комплекс за 6,7 миллиарда рублей. Сейчас региональное Минприроды ищет концессионера. Построить комплекс он должен будет за два года и вложить в строительство не менее 2,1 миллиарда рублей.