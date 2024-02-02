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В омском Минприроды рассказали о целях создания экологического регоператора

В Минприроды Омской области рассказали о целях создания «Омского регионального экологического оператора».
Источник: AP 2023

О регистрации нового общества с ограниченной ответственностью мы сообщали ранее.

«Деятельность компании, созданной с участием ППК “Российский экологический оператор”, направлена на развитие на территории Омской области экономики замкнутого цикла в части создания мощностей по утилизации вторичных материальных ресурсов», — сообщили в телеграм-канале ведомства.

Основная цель экологического оператора — привлечь инвестиции в отрасль по переработке сырья, которое получают из отходов. Регион нуждается в мощном федеральном партнере. И им от лица РФ и выступает ППК РЭО.

Также в ведомстве отметили, что регоператор «Магнит» продолжает работать в Омской области. Он по-прежнему занимается твёрдыми коммунальными отходами.

А экологический регоператор будет заниматься развитием экономики замкнутого цикла и созданием мощностей по утилизации.

Ранее мы писали, что в Омском районе планируют построить мусоросортировочный комплекс за 6,7 миллиарда рублей. Сейчас региональное Минприроды ищет концессионера. Построить комплекс он должен будет за два года и вложить в строительство не менее 2,1 миллиарда рублей.

экология