Суд смягчил приговор для экс-главы Фонда капремонта Марины Степановой

Напомним, по версии следствия, Марина Степанова в 2020—2021 году получила взятку в сумме 104 тысячи рублей от руководителя подрядной организации за покровительство при заключении контрактов по капремонту домов. Также в качестве подарков она принимала от бизнесмена оплату аренды квартиры, парковки, обучения супруга, приобретение ноутбука и собольей шубы. Общая сумма таких подарков составила более 7 миллионов рублей.