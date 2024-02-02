Суд смягчил приговор для экс-главы Фонда капремонта Марины Степановой

Омский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор бывшему руководителю Фонда капремонта Омской области, экс-замминистру энергетики и ЖКК региона Марине Степановой. В ноябре Куйбышевский районный суд признал её виновной по делу о коммерческом подкупе и получении взятки. Суд приговорил её к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 22 миллионов рублей.
После оспаривания со стороны адвокатов Степановой Омский областной суд смягчил приговор, сократив срок заключения до семи лет и шести месяцев. Штраф оставлен прежним — 22 миллиона.
Напомним, по версии следствия, Марина Степанова в 2020—2021 году получила взятку в сумме 104 тысячи рублей от руководителя подрядной организации за покровительство при заключении контрактов по капремонту домов. Также в качестве подарков она принимала от бизнесмена оплату аренды квартиры, парковки, обучения супруга, приобретение ноутбука и собольей шубы. Общая сумма таких подарков составила более 7 миллионов рублей.