В Новосибирске назвали улицы, где установят новые светофоры

«Планируется строительство 24 светофорных объектов типа Т.1», — рассказали в ведомстве.
Светофоры появятся на ул. Мира, ул. Оловозаводская, ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Мясниковой, пр. Строителей, ул. Пархоменко, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Объединения, Мочищенском шоссе, ул. Макаренко, ул. Тайгинская, ул. Рассветная, ул. Пархоменко, ул. Приморская, ул. Свечникова, ул. Дуси Ковальчук, пр. Дзержинского, ул. Первомайская, ул. Выборная и ул. Забалуева.
На покупку и установку светофоров мэрия потратит 85 тысяч рублей. При этом в администрации не сообщили, будут ли светофоры относиться к системе «зеленая волна», которая помогает автоматически регулировать движение транспорта во время заторных ситуаций.
Ранее «ФедералПресс» писал, что мальчик в Новосибирске вылетел из автобуса во время движения транспорта.