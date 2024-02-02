«Вот позорище, весь народ переполошил»: жесткий дебош попал на видео в Приморье

В городе Фокино мужчина чуть не сломал лифт в жилом доме по адресу ул. Комсомольская, 21. Судя по записи с камер видеонаблюдения, неизвестный с кем-то поругался в подъезде, а затем устроил драку со стенами в лифте. Далее он просто сорвал камеру. Отмечается, что управляющая компания обратилась с заявлением о порче имущества в правоохранительные органы.