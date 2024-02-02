Группа «5УТРА»: «Сначала родилась группа, а потом — семья»

Омская поп-группа «5УТРА» победила в номинации «Артист года — 2023» компании «Студия Союз». Ее трек «Давай сбежим» — на первом месте в музыкальном чарте ВК. На Ютубе же клип набрал более 20 миллионов просмотров.
«Комсомолка» расспросила основателей, солистов группы Никиту и Анну Беляевых, каково это — проснуться звездами? И как относятся к их успеху друзья и родные? Разговор не только о творчестве, но и о личном начали с родного города — Омска.
КП: Аня, Никита, известно, что вы оба из Омска, с детства дружили, а в юности даже рассказывали друг другу о своих увлечениях. Как дружба переросла в творческий союз, а потом и любовь?
Никита: Мы дружим очень давно, но не с самого детства — с юности.
Вместе учились в музыкально-педагогическом колледже, просто общались, а потом выяснилось, что Аня классно поет, я умею писать песни. Ну мы и объединились. Это был 2014 год: попробовали сделать первую песню под названием «Незаметно», потом еще одну, еще… Но только в 2015-м решили стать группой. А в 2016-м все стало перерастать в любовь…
Аня: Да, в отношения — мы начали с Никитой встречаться, а уже в 2017-м у нас была семья.
КП: Никита, когда вы поняли, что Аня — ваша вторая половинка? Аня, а вы?
Никита: На самом деле и для меня, и для Ани это стало полной неожиданностью. Долгое время мы просто дружили, причем боялись эту дружбу потерять. Верили в дружбу между мужчиной и женщиной!
А потом зародилась симпатия и мы уже ходили, держась за ручки, старались друг друга чем-то порадовать…
Аня: Я поняла, что Никита — моя вторая половинка, когда начала его ревновать ко всем подряд (смеется). Подумала: «Что-то здесь не то, надо с этим что-то делать!».
КП: Почему 5УТРА? Вы оба жаворонки, рано встаете?
Никита: Этот вопрос нам задают постоянно. Одна из легенд: «Однажды мы всю ночь с друзьями думали, как назвать группу и в пять утра, когда все уже собрались спать, решили: “О, 5УТРА — звучит классно, давайте оставим”.
Но это легенда. На самом деле мы просто перебирали уйму разных названий, спрашивали у друзей, тестировали… На тот момент было уже написано три песни нашего дебютного альбома «Красная нить», а названия группы так и не появилось. Понимали, что через два месяца альбом будет готов — треки разместят в соцсетях… Пытались придумать и, наконец, появилось это прекрасное название 5УТРА, сразу же прижилось.
Аня: Мне кажется, мы с Никитой и не жаворонки, и не совы — мы где-то посередине, потому что режим сбился напрочь. Конечно, хотелось бы вставать рано утром, но не всегда получается…
КП: Ребята, а что для вас утро?
Никита: Когда нам удается восстановить свой режим, то есть начинаем рано ложиться, рано вставать, в 7−8 утра (в 5 часов пытались, но это для нас слишком) — все играет другими красками. Мы много успеваем, отлично себя чувствуем, находимся в прекрасном настроении. Конечно, мы стремимся к тому, чтобы это было на постоянной основе. Но не всегда удается! Обещаем, что обязательно свой режим восстановим.
Аня: Для меня утро- это рано проснуться, выпить вкусного кофе, подумать о чем-то хорошем и пойти обнимать-целовать сына и мужа.
КП: В 2018 году вы сообщили о рождении сынишки Леона. По публикациям видно, что вы его очень любите. Он главный член семьи?
Никита: С рождением Леона наша жизнь заиграла совершенно другими красками… А вот по главенству в семье — у нас каждый имеет свою значимую роль. Леон — наше ясное солнышко, основа семейного очага, ради которого мы и стремимся чего-то добиться в жизни, строим свою карьеру… На своем примере показываем, что мама и папа занимаются любимым делом и у них получается. Леончик — наша самая большая любовь!
Аня: Я считаю, что в нашей семье каждый главный и любимый. Полное равноправие!
КП: Как Леон относится к вашим песням — нравятся, подпевает?
Аня: Да просто замечательно относится! Мне кажется, ему очень нравится то, что сейчас происходит в нашей жизни. Он почти везде катается с нами — на все концерты, мероприятия… Песни наши обожает, каждую знает наизусть, поет… А некоторые песни вообще вышли благодаря сынишке.
Никита: Леон стал для нас индикатором, определителем хитовости песен. Много можно примеров привести… Вот яркий — с песней «На личном», которая потом переросла в ремикс и стала успешным треком.
Отправной точкой стал 2023 год, но песня могла и не выйти. В какой-то момент Леон стал ходить по дому и ее напевать. Тогда мы вернулись к демо-версии, решили доделать и не пожалели об этом!
КП: Сын с вами путешествует или пока рановато?
Никита: За границу мы еще сами не путешествовали. Возможно, сделаем это в нынешнем 2024 году — конечно, это будет семейный отдых вместе с Леоном. Пока же хватает гастрольных поездок: Леон с нами везде — и на концертах, и на радиоэфирах. Закулисье ему нравится.
КП: В июле 2023-го в вашем творчестве случился настоящий прорыв — «Давай сбежим» и «На личном» попали в топ «Яндекс музыки». Первое место в музыкальном чарте ВК, миллионы просмотров! Вы готовы были к такому?
Никита: С одной стороны, это стало приятной неожиданностью, с другой — мы понимали, какой объем работы проделали. Ведь мы долгое время учились на своих ошибках — сами себе продюсеры, все придумывали-создавали. Так что попадание в чарт мы предвидели, отмечая, как росли треки «На личном» и «Давай сбежим». Сначала зашли в ТОР-200, потом в ТОП-100. Большое спасибо площадкам, которые нас поддержали! Благодаря им мы получили большие охваты.
Однако с середины лета мы еще не понимали масштабов, к чему все приведет осенью — концерты, выступления, ротации на радио… Безмерно счастливы, что так случилось!
Аня: Оказаться на первом месте — да мы и не думали о таком! Конечно, были рады, попадая в ТОП-30, ТОП-20… ТОП-10 и первое место были заоблачной мечтой, которая вдруг стала явью!
КП: Как ваш успех восприняли родные, знакомые?
Аня: Мой папа очень гордится нами! Когда мы выступали на «Арене» в Омске, для него, фаната хоккея, это была такая высота! Он счастлив за нас! Мне кажется, все наши родственники, знакомые испытывают те же чувства.
Никита: Для родных, друзей, знакомых увидеть нас по телевизору, в интернете, услышать по радио — что-то невероятное. Мы получаем много звонков — поздравляют, гордятся нами. Искренне рады за нас!
КП: С кем из известных исполнителей дружите, планируете совместные проекты? Кто вас поддерживает?
Никита: Мы только-только начинаем свой путь, только заглянули за кулисы шоу-бизнеса. Сказать, что приобрели друзей — пока это громко…
Но со многими исполнителями стали общаться. Родились совместные работы с Лешей Свиком, группой НЛО и артистом Чапман. Совсем скоро порадуем вас новой работой с исполнителем, которого все знают — пусть его имя будет сюрпризом.
КП: Вообще творческая тусовка, тот уровень, на который вы вышли — это дружба или, скорее, соперничество?
Никита: Пока ни то, ни другое. Дружбы еще нет, времени маловато прошло. Но и соперничества тоже. Мы просто смотрим на артистов, которых слушали до нашего успеха: что-то у них заимствуем — как держатся на сцене, подают себя. Зависти нет, мы у них учимся.
КП: Планируете исполнение заветных желаний? Каких?
Аня: Исполнение желаний у нас неплохо получается! Мы с Никитой любим визуализировать, думать о своих желаниях… У нас даже есть карта желаний, на которой и большие мечты, и маленькие «хотелки». Мы на них любуемся, мотивируемся и от этого, мне кажется, мечты наши сбываются.
Одна из наших главных целей в этом году, как уже говорил Никита, путешествие! Хочется отдохнуть, показать Леону другие страны — желательно у моря-океана…
КП: Спасибо, ребята, и удачи вам!