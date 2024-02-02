Группа «5УТРА»: «Сначала родилась группа, а потом — семья»

Никита: Когда нам удается восстановить свой режим, то есть начинаем рано ложиться, рано вставать, в 7−8 утра (в 5 часов пытались, но это для нас слишком) — все играет другими красками. Мы много успеваем, отлично себя чувствуем, находимся в прекрасном настроении. Конечно, мы стремимся к тому, чтобы это было на постоянной основе. Но не всегда удается! Обещаем, что обязательно свой режим восстановим.