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В Омской области повысили зарплату медработников

Уровень оклада у них повысится уже с 1 февраля.
Источник: Om1.ru

Опубликован указ министра здравоохранения Омской области Артёма Наркевича о повышении размера окладов медицинских и фармацевтических работников.

Рекомендуемый оклад у медицинского персонала первого уровня после повышения составит 13 700 рублей. Для сравнения в 2022 году эта сумма составляла от 12 350 рублей.

Средний персонал будет получать от 14 200 до 16 900 рублей. Оклады врачей и провизоров составят от 24 300 до 28 900. Руководители структурных подразделений будут получать от 32 000 до 36 700 рублей.

Отметим, что по данным Омскстата за апрель 2023 года, врачи и фармацевты с высшим образованием получают в среднем 73,7 тысячи рублей. Зарплата среднего медперсонала составляет 36,4 тысячи рублей, а младшего — 33,5 тысячи рублей.