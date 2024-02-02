В Омской области повысили зарплату медработников

Опубликован указ министра здравоохранения Омской области Артёма Наркевича о повышении размера окладов медицинских и фармацевтических работников.
Рекомендуемый оклад у медицинского персонала первого уровня после повышения составит 13 700 рублей. Для сравнения в 2022 году эта сумма составляла от 12 350 рублей.
Средний персонал будет получать от 14 200 до 16 900 рублей. Оклады врачей и провизоров составят от 24 300 до 28 900. Руководители структурных подразделений будут получать от 32 000 до 36 700 рублей.
Отметим, что по данным Омскстата за апрель 2023 года, врачи и фармацевты с высшим образованием получают в среднем 73,7 тысячи рублей. Зарплата среднего медперсонала составляет 36,4 тысячи рублей, а младшего — 33,5 тысячи рублей.