Владимир Путин поддержал создание студенческих кампусов в Кузбассе

Кампус будет располагаться в Северо-Кузбасской агломерации в Кемерове, на базе КемГУ, и в Южно-Кузбасской агломерации в Новокузнецке, на базе СибГИУ. Он станет стажировочной площадкой повышения квалификации для специалистов со всей страны. Появится более 10 тысяч мест для проживания студентов и сотрудников — к 2030 году власти планируют нарастить контингент в вузах до 100 тыс. человек.