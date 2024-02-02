Владимир Путин поддержал создание студенческих кампусов в Кузбассе

Как сообщает правительство Кузбасса, во время видеоконференции Владимир Путин поддержал создание в Кузбассе студенческих кампусов. Он обратил внимание, что в них должны быть возможности для воспитания детей.
Кампус будет располагаться в Северо-Кузбасской агломерации в Кемерове, на базе КемГУ, и в Южно-Кузбасской агломерации в Новокузнецке, на базе СибГИУ. Он станет стажировочной площадкой повышения квалификации для специалистов со всей страны. Появится более 10 тысяч мест для проживания студентов и сотрудников — к 2030 году власти планируют нарастить контингент в вузах до 100 тыс. человек.
Северная площадка расположится на набережной Томи в шаговой доступности от культурно-образовательного кластера и действующего Олимпийского парка. Южная площадка предполагает реновацию действующих объектов СибГИУ и строительство инновационной и социальной инфраструктуры в Новокузнецке.
Научно-образовательная повестка кампуса будет ориентирована на создание инженерной школы для будущих угольщиков, специалистов горного машиностроения и экологии. Всего к 2030 году в стране должно появиться не менее 25 кампусов.