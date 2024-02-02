В Красноярском крае разыскивают главаря преступной группы

Следственный комитет просит помощи в поисках организатора преступной группы, незаконно проводившей азартные игры. Всего в ОПГ входят тринадцать человек. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, начали они свою деятельность не позднее 17 ноября 2022 года. Организатор — Максим Черепанов, сколотив себе «рабочий коллектив», обустроил два помещения на улицах Позолкова и Алексеева в Красноярске и начал там принимать ставки от желающих сорвать большой куш. Пока однажды туда не ворвались силовики и не закрыли их «бизнес».