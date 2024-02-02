В Красноярском крае разыскивают главаря преступной группы

Следственный комитет просит помощи в поисках организатора преступной группы, незаконно проводившей азартные игры. Всего в ОПГ входят тринадцать человек. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, начали они свою деятельность не позднее 17 ноября 2022 года. Организатор — Максим Черепанов, сколотив себе «рабочий коллектив», обустроил два помещения на улицах Позолкова и Алексеева в Красноярске и начал там принимать ставки от желающих сорвать большой куш. Пока однажды туда не ворвались силовики и не закрыли их «бизнес».
Одного члена организованной группы посадили под стражу, трое — под домашним арестом, остальные под подпиской о невыезде. И только главный успел пуститься в бега. Он объявлен в федеральный розыск. СК гарантирует анонимность тому, что поможет указать местонахождение Черепанова Максима Георгиевича 15.06.1988 года рождения. Информацию можно передать в дежурную часть ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по телефону