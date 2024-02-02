В Кировском районе дали старт мероприятиям в честь 90-летия района

В последний январский месяц в ДК «Кировский» дали старт юбилейному году в Кировском районе. Первым мероприятием стало торжественное собрание, посвященное 90-летию Правобережного района.
На мероприятии участники вспомнили исторические события образования Правобережного района, становления и развития уже Кировского района, рассказали об уникальных людях и заслуженных деятелях, внесших свой вклад в производство и строительство, образование, культуру и спорт, бизнес, сообщается в группе района в ВКонтакте.
Также в программе торжественного собрания были выступления ярких творческих коллективов: «Енисейские зори», «Рябинка», народный цирк «Арлекино», «Созвездие детства», хоровой ансамбль педагогов гимназии № 10 и школы № 46. Выступил и солист красноярской группы «Яхонт» Алексей Орлов.
Руководитель администрации Кировского района Евгений Бурмистров обратился к гостям со словами: «Сегодня мы отмечаем первое событие юбилейного года — День образования Правобережного района. Это знаковое событие для всей истории района, который был первым в Красноярске. У нас уникальные люди, которые стояли у истоков образования и развития района, у нас креативная молодежь, устремленная в будущее. Мы гордимся ими и своей историей, традициями, которые передаются из поколения в поколение. Кировский район — район первых открытий, яркого и смелого развития».