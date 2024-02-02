В Кировском районе дали старт мероприятиям в честь 90-летия района

Руководитель администрации Кировского района Евгений Бурмистров обратился к гостям со словами: «Сегодня мы отмечаем первое событие юбилейного года — День образования Правобережного района. Это знаковое событие для всей истории района, который был первым в Красноярске. У нас уникальные люди, которые стояли у истоков образования и развития района, у нас креативная молодежь, устремленная в будущее. Мы гордимся ими и своей историей, традициями, которые передаются из поколения в поколение. Кировский район — район первых открытий, яркого и смелого развития».