В сфере омских пассажирских перевозок — кадровый шторм

Сегодня, чтобы стать пассажиром общественного транспорта, мало иметь деньги или карту, надо быть физически крепким, желательно со спортивным разрядом и лучше в борцовских дисциплинах.
Толпы омичей на остановках не могут втиснуться в переполненные автобусы и троллейбусы, их берут штурмом, ввинчиваясь и вкручиваясь, цепляясь за соседа. Иногда применяя силовые приёмы.
Каждый день в соцсетях жители публикуют жалобы, адресуя их мэру Сергею Шелесту и губернатору Виталию Хоценко. Но есть ли в этом толк? Подробности в материале omsk.aif.ru.
Победа при Спарте
Омский градоначальник влепил выговор своему заму Владимиру Куприянову за неудовлетворительную работу общественного транспорта. Сделал он это публично в своём телеграм-канале. «Дал поручение организовать единый канал для сбора жалоб омичей в паблике администрации города в ВК. Сообщения, которые будут повторяться, Владимир Владимирович возьмёт на персональный контроль и проедет вместе с омичами по проблемным маршрутам», — резко заявил мэр.
В январе в паблике городской администрации в соцсети действительно появился пост для того, чтобы омичи под ним могли написать предложения, замечания и вопросы по работе общественного транспорта. На 30 января под этим постом горожане оставили больше 900 жалоб и комментариев, некоторые из них набрали по несколько десятков лайков. Маршрут для заммэра, что называется, определён, только это почти весь город.
«В 20-й маршрут, по-моему, вообще нереально залезть. Такое ощущение, что он уже на линию выходит битком набитый», — пишут одни. Другие просят обратить внимание на их проблему: «59 автобус ходит с перебоями, с утра ужасные толкучки, люди травмируют друг друга, все на стрессе едут! Так быть не должно!» Ещё одна проблемная точка: «1, 2, 3 -я Железнодорожные: на них попасть только пешком, на работу приходится теперь выходить за два часа, чтобы можно было войти в транспорт». «Кильки в банке так себя не чувствуют, как мы в автобусе». «Дали бы в центр попасть нормально, а не со сдавленными внутренностями». «Я в 90-е годы так ужасно не ездила. Дороги не чистят, на остановках до сих пор накат, люди падают, травмируются. Что происходит?!». «Маршрутки по утрам берутся штурмом. У нас два больших микрорайона — Прибрежный и Кузьминки, очень много народа. И всего один маршрут в Нефтяники… А там много институтов, школ
Женщины, пора помочь!
Виталий Хоценко призвал мэра к разговору; обсуждали больше ситуацию со снегом, но затронули и транспортную проблему.
«По словам Сергея Николаевича, главной проблемой остаётся нехватка водителей. Администрация города сейчас ищет варианты решения кадровой проблемы. В частности, активно приглашают работать женщин водителями в муниципальные пассажирские предприятия на современный, экологичный и лёгкий в управлении транспорт. Набор уже ведётся, в том числе через центры занятости», — отметил губернатор Хоценко.
Красный — зелёный
Директор департамента транспорта Вадим Кормилец подтвердил, что проблемы с пассажирскими перевозками в большей степени связаны с нехваткой водителей.
«Недовыпуск автобусов по муниципальному парку составляет 10%, у частников — 20%», — сказал он.
Проблема, кстати, не новая. Ещё в 2017 году он же, только в статусе замдиректора департамента транспорта, говорил о причинах кадрового голода — низкая зарплата, тяжёлые и вредные условия, высокий износ транспортных средств. Автобусы сейчас новые, зарплату стараются поднимать. Так, на пассажирском предприятии № 8 предлагают приличную сумму.
«Сегодня средняя оплата труда водителя автобуса составляет 73 тысячи рублей», — сообщил директор ПАП № 8 Марат Саликов.
Общественный транспорт, кстати, ждёт ребрендинг, он будет иметь особое цветовое решение. Любопытный факт: в первые годы своего существования автобусные маршруты в Омске не имели цифрового обозначения, они различались не по номерам, а по цветам. Их так и называли — красный, синий, зелёный. Теперь же трамваи в Омске останутся красными, троллейбусы станут зелёными, автобусы — оранжевыми.