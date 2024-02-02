В сфере омских пассажирских перевозок — кадровый шторм

«В 20-й маршрут, по-моему, вообще нереально залезть. Такое ощущение, что он уже на линию выходит битком набитый», — пишут одни. Другие просят обратить внимание на их проблему: «59 автобус ходит с перебоями, с утра ужасные толкучки, люди травмируют друг друга, все на стрессе едут! Так быть не должно!» Ещё одна проблемная точка: «1, 2, 3 -я Железнодорожные: на них попасть только пешком, на работу приходится теперь выходить за два часа, чтобы можно было войти в транспорт». «Кильки в банке так себя не чувствуют, как мы в автобусе». «Дали бы в центр попасть нормально, а не со сдавленными внутренностями». «Я в 90-е годы так ужасно не ездила. Дороги не чистят, на остановках до сих пор накат, люди падают, травмируются. Что происходит?!». «Маршрутки по утрам берутся штурмом. У нас два больших микрорайона — Прибрежный и Кузьминки, очень много народа. И всего один маршрут в Нефтяники… А там много институтов, школ и т. д. Ну и конечно, нефтезавод. Пожалуйста, добавьте ещё маршруты! Добавьте больших автобусов!». «В 24-й автобус зайти можно через победу в Спартанской битве».