Помощь омичам-участникам СВО

По поручению губернатора Виталия Хоценко участникам специальной военной операции и членам их семей компенсируют часть расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.
27 мер соцподдержки для участников СВО и их семей действуют сегодня в Омском регионе. Очередная по инициативе губернатора Виталия Хоценко введена с 1 января 2024 года. Как отмечают специалисты, новая компенсационная выплата оказалась востребованной среди получателей. Подробности в материале omsk.aif.ru.
Право на компенсацию
Компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и взносов за капремонт в многоквартирных домах в размере 30% могут получить участники специальной военной операции, находящиеся в зоне СВО, постоянно или временно проживающие на территории Омской области, а также члены их семей (супруга, дети до 18 лет, а также от 18 до 23 лет, обучающиеся очно в образовательной организации; родители, опекуны и попечители).
Размер выплаты зависит от площади жилья и количества проживающих в нём человек. Норматив для одиноко проживающих составляет 33 кв. м, при регистрации на жилплощади двух человек — 21 кв. м на каждого и 18 кв. м на одного, если участник СВО проживает с семьёй из трёх и более человек.
За назначением компенсации участник СВО или член его семьи может обратиться лично в ближайший МФЦ, также это может сделать доверенное лицо. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Дополнительно можно предоставить справку, подтверждающую право на нахождение или участие в СВО; свидетельства о браке и рождении ребёнка; копию финансового лицевого счёта для проживающего в многоквартирном доме и техпаспорт для жителей частных домов; справку из образовательной организации (при обучении ребёнка); реквизиты банковского счёта, куда будут перечисляться деньги. При отсутствии у заявителя пакета документов сотрудники многофункционального центра сами запросят нужную информацию в организациях и учреждениях.
Есть нюансы
Подать заявление можно и не выходя из дома — через порталы регионального минтруда или «Госуслуги».
Решение о назначении выплаты принимается в течение 10 рабочих дней. Деньги поступят на банковский счёт уже на следующий месяц.
«Компенсация не распространяется на участников СВО, возвратившихся домой из зоны боевых действий, в случае смены места жительства на другой регион, а также при выявлении предоставленных недостоверных сведений или наличии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, — поясняет начальник отдела мер соцподдержки по оплате ЖКУ минтруда и соцразвития Омской области Оксана Парыгина. — Если у гражданина меняются какие-то условия, влияющие на право получение господдержки или её размер, необходимо обратиться в МФЦ в течение двух недель с соответствующим заявлением».
Помогут словом и делом
Адресную социальную помощь участники СВО, ветераны боевых действий, члены семей погибших бойцов могут получить, обратившись в филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Здесь работа ведётся по принципу одного окна.
Круг поддержки широк: психологические и юридические консультации, содействие в трудоустройстве, медицинское и санаторно-курортное лечение, реабилитация, приобретение протезно-ортопедических изделий.
Кроме того, сотрудники фонда привлекают ветеранов СВО к общественной жизни, организуют спортивные и патриотические мероприятия с их участием.
«Забота, справедливость и уважение к героям, вставшим на защиту нашей Родины, — это главные ценности, на которых основана деятельность фонда. За 8 месяцев работы к нам обратились более 4000 человек, получено 6500 обращений», — констатирует замруководителя филиала госфонда «Защитники Отечества» по социальному сопровождению Людмила Рябых.