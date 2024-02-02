Помощь омичам-участникам СВО

Размер выплаты зависит от площади жилья и количества проживающих в нём человек. Норматив для одиноко проживающих составляет 33 кв. м, при регистрации на жилплощади двух человек — 21 кв. м на каждого и 18 кв. м на одного, если участник СВО проживает с семьёй из трёх и более человек.