Назван регион с самым высоким показателем продолжительности жизни

Показатель продолжительности жизни за 2023 год в Астане стал самым высоким по стране — 77,3 лет. Об этом рассказала руководитель Управления общественного здравоохранения Алия Рустемова на итоговой коллегии с участием вице-министра здравоохранения Тимура Султангазиева и заместителя акима Астаны Евгения Глотова, передает ИА El.kz со ссылкой на акимат города.