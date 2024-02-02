Назван регион с самым высоким показателем продолжительности жизни

Благодаря принимаемым мерам в столице улучшились основные медико-демографические показатели: отмечается снижение общей смертности на 4,5%.
Цифры и факты: за прошедший год в организациях ПМСП было проведено 10,5 миллиона приемов. Службой скорой помощи было принято 708 тысяч вызовов. В стационарах пролечено 194 тысячи пациентов, проведено свыше 102 тысяч операций и принято более 31 тысячи родов.
Особое внимание уделяется повышению квалификации медицинских работников: в 2023 году за счет средств местного бюджета было обучено порядка 1 300 работников: 917 врачей и 382 средних медицинских работников.
Бесплатными лекарствами было обеспечено порядка 151 тысячи пациентов.
Надежная и точная медицинская техника повышает качество медицинской помощи. Так, в 2023 году было закуплено более тысячи единиц новой медицинской техники. Работа в данном направлении продолжится и в текущем году.
Руководитель Управления обратила внимание на ряд проблемных вопросов с учетом роста населения столицы. Существующая на сегодня инфраструктура здравоохранения не удовлетворяет потребности растущего населения. Для улучшения ситуации на ближайшие годы запланировано строительство 14 объектов здравоохранения.
Алия Рустемова отметила, что наряду с достигнутыми достижениями существуют и задачи, требующие немедленного решения.
«Мы должны объединить все усилия профессионального и гражданского сообщества, которое готовит эффективные решения, повышающие качество и доступность медицинской помощи населению страны», — сказала она резюмируя вышеизложенное.