Омская область заняла предпоследнее место в экологическом ESG-рейтинге

Омская область заняла предпоследнее место в ESG-рейтинге Фонда защиты окружающей среды «Экофон». Регион сумел обогнать только Еврейскую автономную область. Лидером рейтинга стала Сахалинская область.
Эксперты при составлении рейтинга учитывали свыше 200 показателей, которые делятся на три блока — экологический, социальный и управленческий. Так, экологический блок состоит из 85 показателей. Среди них — климат, объем отходов, состояние воздуха.
— В зависимости от результатов, каждый регион получает значение по шкале от 0 до 1. Чем лучше положение дел, тем ближе оценка к 1, и наоборот, чем хуже, тем ближе к 0, — отмечают в Фонде.
ESG-рейтинг Омской области составил 31%. Регион набрал 36% по экологическому блоку, 34% — по социальному блоку, 14% — управленческому блоку.