Аппарат для магнитотерапии появился в хабаровской детской поликлинике № 24

В детской поликлинике № 24 Хабаровска появился новый аппарат для магнитотерапии.
Согласно исследованиям, наблюдается изменение динамики ухудшения зрения в сторону более молодого возраста. Это связано с ростом зрительной нагрузки.
— В этом возрасте часто возникает проблема избыточного напряжения аккомодации, что вызывает спазмы и симптомы ложной близорукости. Магнитотерапия — эффективный метод лечения, она способствует расширению сосудов, снимает спазмы, снижает давление, воздействует на нервные процессы и поддерживает иммунную систему, — рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Мама пациента детской поликлиники № 24 приобрела аппарат «АМО-АТОС» и пожертвовала его в медицинскую организацию. Теперь дети из Железнодорожного района могут воспользоваться магнитотерапией для предотвращения дефектов зрения.