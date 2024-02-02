Аппарат для магнитотерапии появился в хабаровской детской поликлинике № 24

— В этом возрасте часто возникает проблема избыточного напряжения аккомодации, что вызывает спазмы и симптомы ложной близорукости. Магнитотерапия — эффективный метод лечения, она способствует расширению сосудов, снимает спазмы, снижает давление, воздействует на нервные процессы и поддерживает иммунную систему, — рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.