Природоохранная прокуратура ведёт проверку по поводу выбросов 26 января в Братске

— Я общался с коллегами из приёмных покоев городских больниц, и мне говорили, что поступают люди с отравлениями. Какие-то дополнительные мероприятия прводятся на предприятии при наступлении НМУ? — задал вопрос председатель постоянной депутатской комиссии по экологии Александр Большешапов.
— 26 января в пятницу ещё в обед, когда мы поняли, что начинаются НМУ, мы начали проверять системы очистки дурнопахнущих отходов и уже когда официально объявили режим НМУ, мы уже были готовы. При втором режиме НМУ (который и был 26 января) мы снижаем интенсивность производства и осуществляем дополнительный контроль за технологическими регламентами, — сообщила главный эколог филиала АО «Группа “Илим” в городе Братске Галина Быстрова.
— В законе о прокуратуре не оговаривается каких-то специальных действий при режиме НМУ. По поводу НМУ могу сказать, что природоохранная прокуратура получила более сорока обращений от братчан по поводу загрязнения атмосферы. И эта ситуация была во всём городе, не менее восьми звонков мы получили из жилого района Гидростроитель, — рассказал и.о. братского межрайонного природоохранного прокурора Евгений Серёдкин. — Из Падуна были звонки, из Энергетика. Поэтому говорить о том, что это выбросы исключительно БЛПК или БрАЗа — неверно. Когда нет ветра, это означает, что и автомобильные выхлопы, и дым частного сектора остаются на месте. Но основной вклад внесли градообразующие предприятия и ТЭЦ-6. Мы проводим проверку, но говорить о её результатах ещё рано, поскольку прошло всего несколько дней.
— Крупные предприятия находятся под жёстким контролем, и это здорово, но иногда, проезжая по периферии города, мы понимаем, что это выбросы не только производственных площадок, а и от малых котельных, — сказал депутат Игорь Боков, вероятно, имея ввиду всё же не малые котельные, а печное отопление в индивидуальной застройке и в гаражных кооперативах. — И как это контролируется — большой вопрос, мы всё перекладываем только на большие производственные площадки.
Не будем забывать, что на третьем месте у нас среди загрязнителей автомобильный транспорт. У нас 130 тысяч автомобилей и представляете, сколько они бензина сжигают? — дополнил Александр Большешапов.