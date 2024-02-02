Природоохранная прокуратура ведёт проверку по поводу выбросов 26 января в Братске

— В законе о прокуратуре не оговаривается каких-то специальных действий при режиме НМУ. По поводу НМУ могу сказать, что природоохранная прокуратура получила более сорока обращений от братчан по поводу загрязнения атмосферы. И эта ситуация была во всём городе, не менее восьми звонков мы получили из жилого района Гидростроитель, — рассказал и.о. братского межрайонного природоохранного прокурора Евгений Серёдкин. — Из Падуна были звонки, из Энергетика. Поэтому говорить о том, что это выбросы исключительно БЛПК или БрАЗа — неверно. Когда нет ветра, это означает, что и автомобильные выхлопы, и дым частного сектора остаются на месте. Но основной вклад внесли градообразующие предприятия и ТЭЦ-6. Мы проводим проверку, но говорить о её результатах ещё рано, поскольку прошло всего несколько дней.