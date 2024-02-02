С территории дворов Октябрьского округа Иркутска вывезли более тысячи тонн снега

За это время комплексную уборку выполнили на 88 придомовых пространствах. 31 января проводили очистку проезжей части возле дома на улице Пискунова, 142/8. Здесь были задействованы четыре дворника и две единицы техники. На месте побывал заместитель мэра — председатель комитета по управлению Октябрьским округом Георгий Комаров.