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С территории дворов Октябрьского округа Иркутска вывезли более тысячи тонн снега

Иркутск, НИА-Байкал — С территории многоквартирных домов Октябрьского округа Иркутска с начала года вывезли более тысячи тонн снега.
Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

За это время комплексную уборку выполнили на 88 придомовых пространствах. 31 января проводили очистку проезжей части возле дома на улице Пискунова, 142/8. Здесь были задействованы четыре дворника и две единицы техники. На месте побывал заместитель мэра — председатель комитета по управлению Октябрьским округом Георгий Комаров.

«Этот двор большой, за один день весь объем не будет выполнен. Работы продолжат в ближайшие дни. О проведении механизированной уборки обслуживающие организации сообщают заранее. Большая просьба к жителям — освобождать парковочные места, чтобы облегчить труд дворников и ускорить процесс», — подчеркнул Георгий Комаров.

Комплексная очистка дворов проводится ежедневно. За неделю в нормативное состояние приводят до 40 территорий. Всего в Октябрьском округе почти 1700 МКД. Их обслуживают 54 управляющих компаний, около 100 товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов. Основные работы по уборке запланированы на вторую половину февраля и март, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что в комитете по управлению Октябрьским округом ведут прием звонков от жителей с сообщениями о работе управляющих организаций, в том числе по содержанию общедомового имущества, по телефону: 52−02−48.

В случае экстренных ситуаций следует обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по номерам: 269−783, 520−112.

ЖКХ