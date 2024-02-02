С территории дворов Октябрьского округа Иркутска вывезли более тысячи тонн снега

За это время комплексную уборку выполнили на 88 придомовых пространствах. 31 января проводили очистку проезжей части возле дома на улице Пискунова, 142/8. Здесь были задействованы четыре дворника и две единицы техники. На месте побывал заместитель мэра — председатель комитета по управлению Октябрьским округом Георгий Комаров.
«Этот двор большой, за один день весь объем не будет выполнен. Работы продолжат в ближайшие дни. О проведении механизированной уборки обслуживающие организации сообщают заранее. Большая просьба к жителям — освобождать парковочные места, чтобы облегчить труд дворников и ускорить процесс», — подчеркнул Георгий Комаров.
Напомним, что в комитете по управлению Октябрьским округом ведут прием звонков от жителей с сообщениями о работе управляющих организаций, в том числе по содержанию общедомового имущества, по телефону: 52−02−48.
В случае экстренных ситуаций следует обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по номерам: 269−783, 520−112.