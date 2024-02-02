Электрички от Владивостока до аэропорта станут больше и поедут быстрее

Увеличение скорости электричек, связывающих город с воздушным портом, проходит в рамках оптимизации сети пригородного сообщения Приморья. В связи с тем, что электропоезда станут быстрее преодолевать расстояние, рассматриваются новые графики движения электричек. При этом стараются учесть стыковку ж/д маршрутов с движением общественного транспорта.

Помимо этого в графике движения 2023−2024 г. г. увеличено количество самих электричек на маршруте Владивосток — Кневичи до шести пар. Были добавлены дополнительные остановки для утренних и вечерних поездов, а также увеличено количество вагонов в составах.

Как сообщили в компании АО «Экспресс Приморья», рост пассажиропотока на этом маршруте в январе 2024 года составил 109% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что при этом январский показатель количества авиапассажиров вырос на 10,5% и составил 4434 человека.