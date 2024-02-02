Электрички от Владивостока до аэропорта станут больше и поедут быстрее

Дальневосточная железная дорога ведёт активную работу по увеличению скорости поездов на гостевом пригородном маршруте Владивосток — аэропорт Кневичи — Владивосток.
Увеличение скорости электричек, связывающих город с воздушным портом, проходит в рамках оптимизации сети пригородного сообщения Приморья. В связи с тем, что электропоезда станут быстрее преодолевать расстояние, рассматриваются новые графики движения электричек. При этом стараются учесть стыковку ж/д маршрутов с движением общественного транспорта.
Помимо этого в графике движения 2023−2024 г. г. увеличено количество самих электричек на маршруте Владивосток — Кневичи до шести пар. Были добавлены дополнительные остановки для утренних и вечерних поездов, а также увеличено количество вагонов в составах.
Кстати, в прошлом году пригородные поезда в границах Приморья перевезли 5,5 миллиона человек — на 11% больше, чем в 2022 году.
Напомним, что с 1 января в границах Владивостока вступил в силу единый тариф на проезд в пригородных поездах по внутригородским маршрутам: Владивосток — Вторая Речка, Мыс Чуркин — Вторая Речка, Мыс Чуркин — Владивосток.