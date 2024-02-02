Стартовала продажа билетов на «Театральную весну»

По итогам фестиваля Приз вместе с денежным вознаграждением вручат в номинациях: «Лучшая премьера сезона», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая сценография спектакля», «Лучшее музыкальное оформление», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучший дебют» и других.
Красноярцы могут как приобрести билеты, так и выиграть 3 пригласительных на две персоны на спектакли фестиваля. Розыгрыш проводится на старичке «Театральной весны» в сети ВКонтакте. Итоги 16 февраля.
Отметим, что конкурсная программа фестиваля стартует 16 марта.
Подробности о программе, спектаклях, билеты: театральная-весна.рф/festival-2024/programma-2024.
Билеты доступны по «Пушкинской карте».