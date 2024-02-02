Чихуахуа поймала воровку-карманницу в Новосибирской области

В тот день, по словам очевидцев хозяйка стояла в очереди у местного магазина, когда ее пес неожиданно вцепился в руку женщины, которая к ним подошла, и не отпускал ее, несмотря на уговоры хозяйки. В этот момент продавец опознал в пострадавшей женщине местную воровку.