Чихуахуа поймала воровку-карманницу в Новосибирской области

Чихуахуа по кличке Джек помог задержать карманную воровку в сельском магазине. Собаке 12 лет, и это уже не первый ее подвиг.
В тот день, по словам очевидцев хозяйка стояла в очереди у местного магазина, когда ее пес неожиданно вцепился в руку женщины, которая к ним подошла, и не отпускал ее, несмотря на уговоры хозяйки. В этот момент продавец опознал в пострадавшей женщине местную воровку.
На место происшествия вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов посмеялись над маленьким помощником.
Между тем Джек уже как минимум трижды спасал свою хозяйку от карманников, вцепляясь в руки воров своими маленькими зубками.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске из-за чихуахуа в ресторане вызвали ГБР.