Этой маленькой коллекции позавидовали бы крупнейшие музеи страны. Собранные воедино в Музее истории Хабаровска, предметы рассказывают о далёкой истории возникновения нашего государства, образования русского народа и окружающего его мира. Подробности — в материале ИА «Хабаровский край сегодня».
Монеты эпохи Иоанна Грозного — Все эти экспонаты являются свидетелями исторических событий первых веков русской истории, — говорит заведующий отделом исторических исследований и выставочной работы музея Сергей Меховщиков. — Они куплены на аукционах. Чтобы они появились в коллекции, и эта выставка состоялась, для начала пришлось перечитать больше 200 серьезных книг и научных статей, надо было понять, что же следует собирать, что истинно ценно, а уже потом целенаправленно искать раритеты. За последние полтора года нам удалось приобрести 250 предметов, и это лучшая историческая коллекция за Уралом. Мой собеседник считает, что, когда бы мы ни переехали на Дальний Восток, все равно переселенцы. Сам он родом из Костромской области, в Хабаровске с 1987 года. И ему хочется погрузиться в глубь веков, заглянуть за обозримый исторический горизонт. Самые древние экспонаты — меч I — IV веков нашей эры, римские монеты
Предметы, представленные на выставке, по большей части небольшие, это, к примеру, детали женского украшения. Для наглядности музейщики воспроизвели на картинках, как бы это могло выглядеть на женщине давних времен.
Любое украшение в древности — это еще и оберег. Люди считали, что их окружал враждебный мир, чтобы оградить себя от злых духов, они делали украшения из меди или из серебра. В них — все мировосприятие человека. На одной из подвесок изображен обряд турица — в центре голова дикого быка тура, по бокам — семь треугольников, они означают семь девушек. Юноша надевал на себя маску тура, девушки вокруг него танцевали, а он пытался кого-то поймать. Жертвоприношения быка Илье Пророку, заменившего Перуна, сохранились на русском Севере вплоть до XIX века. У древних существовал культ коня, сильного, благородного животного, он слыл символом плодовитости и счастья. Конь сопутствует покровительнице женского труда богине Макошь. Впрочем, украшения носили не только женщины, но и мужчины. У них были кольца, браслеты, дружинные амулеты-топорики. Скорее всего, принадлежали такие отрокам, членам младшей дружины. А еще представители сильного пола имели пряжки, кресало, которым добывали огонь. Они повторяли бытовые предметы, только в уменьшенном масштабе. Скажем, арочные подвески, цепочки-амулеты в виде ложек, а ложка — к сытости, ножны от ножа — символ плодовитости, клык — защита от диких зверей, ключ — охрана дома. Вполне себе прагматические предметы, даже ложечка для чистки серы в ушах.
Глиняный горшок как артефакт
Через восточную Европу пролегали древнейшие торговые пути. Купцы везли товары из Ирана и Средней Азии. Самым ценным было не только серебро, но и бусы..
«Самые лучшие из украшений у русов — это зеленые бусы из той керамики, которая находится на кораблях, они заключают торговые контракты относительно них, покупают одну бусину за дирхем и нанизывают как ожерелье для своих жен», — написал один из путешественников на Волгу в 921 году. Дирхем — серебряная монета, равная трем граммам серебра.
В России не было своих источников серебра. Первый серебряный рудник — Нерчинский — был открыт только в середине XVIII века, поэтому русские монеты чеканились из западноевропейского металла.
Когда был введен запрет на вывоз серебра, наступил период, когда купцы расплачивались шкурками и даже пряслицами из розового шифера, их часто находят во вкладах. Пряслица — приспособление для регулирования нитки веретена, на котором пряли полотно. Чеканка монет на Руси началась в год ее Крещения, а это 988-й, делали их по византийскому образцу. На оборотной стороне начертаны не надписи, а подобие букв. Самые редкие вещи — ритуальные ножи VI — VII веков. С их помощью в языческие времена жрецы приносили жертвы, а были это петухи и младенцы. После крещения Руси такие ножи уже не находят. Или навощенная дощечка, с помощью заостренного конца на ней процарапывали буквы. Лопаточкой стирали написанное. В средние века вместо известного нам сургуча использовался в качестве печатей свинец. Им скреплялась веревка, которой обматывали важный государственный документ. Вот печать актовая великого князя Владимира Всеволодовича Мономаха, древняя Русь на рубеже XI — XII веков. Как известно, до монгольского нашествия все русские князья имели два имени — славянское и христианское, например, Владимир Мономах в Крещении — Василий. На монетах надпись: «Боже, помоги рабу твоему Василию».
И конечно, нельзя не остановиться у витрины, где представлены редкие глиняные сосуды племени кривичей. До X века восточные славяне не знали гончарного круга, а потому керамику лепили вручную..
Простые деревенские вещи, однако — важный исторический артефакт! Витрины, посвященные могущественному хазарскому каганату, которому славянские племена долгое время платили дань, помогают понять происхождение слова «Русь». — Есть много объяснений, но более или менее приемлемое, на мой взгляд, это иранское происхождение, то есть на иранском языке «Рукс», «Рокса», «Рукса» обозначает белый либо сияющий, — говорит Сергей Меховщиков. — Скорее всего, это слово перешло в поселения волынцевской культуры, на основе которой возникли потом Киевское, Черниговское и Переславское княжество. Женщину слышно, а потом видно.
Мой собеседник, как истинно увлеченный историей человек, может долго рассказывать о каждом экспонате. Финно-угорская тема интересна своими особенностями..
По финно-угорской мифологии считалось, что солнце днем от восхода до заката несет на себе конь, а ночью по подземной реке — утка. У их женщин было много шумящих украшений, их носили в ушах, на груди, вплетали в косы и даже прикрепляли на обувь. Говорили, что финскую женщину сначала слышно, а потом видно. Эти народы делали престижные и дорогие вещи — например кресала, с их помощью добывали огонь. Делали их в Пермском крае и отправляли на экспорт. До сих пор такие вещицы находят в Швеции и Норвегии. И уже совсем знакомые нам русские прялки, деревянный светец, похожий на элемент ткацкого станка, украшенный коньковыми изображениями. Свечи были дорогими, а потому в крестьянских избах зажигали лучину, вставляли в такой деревянный конек, а чтобы не случилось пожара, в корыто, выдолбленное внизу, наливали воду. Остатки лучины туда и падали. На выставке можно увидеть паневу — древнейший элемент славянской одежды. Юбка сшивалась из трех, а то и четырех кусков ткани, каждый шириной в 40 сантиметров, таковы были размеры ткацкого станка. Одежда дорогая, праздничная, ее надевали только по особым случаям. И тут же предметы женского рукоделия — вологодская и архангельская прялки, на которые по традиции наносили рисунки с зашифрованными языческими символами. Мой собеседник говорит, что это просто кладезь языческих начертаний. Треугольники — стилизованные изображения богини Макошь, попечительницы женского плодородия, хозяйственности и достатка. Круги — солярные знаки, квадраты и ромбы — символизируют поле. Или, скажем, на прялке — уточки, души умерших, лоси, которые рогами задевают небо и вызывают дождь. Во всем этом жили люди, во все свято верили! Время оставило нам почти личные истории. На оборотной стороне одной из прялок изображен конь и дерево, на котором сидит птичка. Конь символизировал жениха, который ищет свою невесту. Скорее всего, молодой человек подарил такую прялку девушке, на которой хотел жениться. И скорее всего-таки женился!