Музей истории Хабаровска собрал лучшую за Уралом коллекцию артефактов

По финно-угорской мифологии считалось, что солнце днем от восхода до заката несет на себе конь, а ночью по подземной реке — утка. У их женщин было много шумящих украшений, их носили в ушах, на груди, вплетали в косы и даже прикрепляли на обувь. Говорили, что финскую женщину сначала слышно, а потом видно. Эти народы делали престижные и дорогие вещи — например кресала, с их помощью добывали огонь. Делали их в Пермском крае и отправляли на экспорт. До сих пор такие вещицы находят в Швеции и Норвегии. И уже совсем знакомые нам русские прялки, деревянный светец, похожий на элемент ткацкого станка, украшенный коньковыми изображениями. Свечи были дорогими, а потому в крестьянских избах зажигали лучину, вставляли в такой деревянный конек, а чтобы не случилось пожара, в корыто, выдолбленное внизу, наливали воду. Остатки лучины туда и падали. На выставке можно увидеть паневу — древнейший элемент славянской одежды. Юбка сшивалась из трех, а то и четырех кусков ткани, каждый шириной в 40 сантиметров, таковы были размеры ткацкого станка. Одежда дорогая, праздничная, ее надевали только по особым случаям. И тут же предметы женского рукоделия — вологодская и архангельская прялки, на которые по традиции наносили рисунки с зашифрованными языческими символами. Мой собеседник говорит, что это просто кладезь языческих начертаний. Треугольники — стилизованные изображения богини Макошь, попечительницы женского плодородия, хозяйственности и достатка. Круги — солярные знаки, квадраты и ромбы — символизируют поле. Или, скажем, на прялке — уточки, души умерших, лоси, которые рогами задевают небо и вызывают дождь. Во всем этом жили люди, во все свято верили! Время оставило нам почти личные истории. На оборотной стороне одной из прялок изображен конь и дерево, на котором сидит птичка. Конь символизировал жениха, который ищет свою невесту. Скорее всего, молодой человек подарил такую прялку девушке, на которой хотел жениться. И скорее всего-таки женился!