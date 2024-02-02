В частном детсаду Иркутска воспитатели били ребёнка?

Старший воспитатель садика заявила, что данный ролик она не видела, но подобных инцидентов в садике никогда не было. Но около 1,5 года назад в учреждении был конфликт с одним из родителей, сын которого ходил в этот садик. Воспитатели отметили, что у мальчика были проблемы с психикой, и они советовали отцу показать ребёнка медикам. Мужчина был очень недоволен, позднее он забрал ребёнка и перевёл в детский сад в Юбилейном, а сам начал строчить отрицательные отзывы об «Акварельке» везде, где мог. Вероятно, это он пытается испортить имидж детскому саду.