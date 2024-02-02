Блогер Олег Чегодаев назвал топ-3 самых опасных животных Южного Урала

Замыкают тройку крупные хищники — медведи. С ними в горах Челябинской области можно столкнуться нередко, однако таких встреч лучше избегать — стараться не ходить там, где обычно обедает зверь, а делает он это в ягодниках, на полянах и в реках. Заметив следы животного, лучше побыстрее покинуть опасное место.