Гидрометцентр рассказал о погоде в Челябинской области на выходные

В пятницу, 2 февраля, из-за облаков то и дело будет выглядывать солнце, снег выпадет лишь местами. Дополнят картину дня изморозь, туманы и небольшой южный ветер с порывать до 10 метров в секунду. Воздух прогреется до −5…-10 градусов. В ночь на субботу похолодает незначительно, максимум до −15, при этом снегопады в большинстве районов усилятся. Днём теплее всего будет на юге — до +1, а на севере региона уличные термометры покажут 3−8 градусов ниже ноля. В воскресенье будет слегка прохладнее. К слову, на фоне слабого ветра в трёх городах области продлили предупреждение о НМУ — неблагоприятных метеоусловиях, на фоне которых в приземном слое атмосферы скапливаются вредные вещества.