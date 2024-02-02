Как в Крыму помогают найти работу: цифры, программы, вакансии

«Общий уровень безработицы в республике вернулся к допандемийному значению и сегодня составляет 3,3% (общероссийский показатель 2,9), причем это минимальный показатель с 2014 года. Уровень зарегистрированной безработицы — 0,6%. А коэффициент напряженности на рынке труда (индикатор соотношения спроса и предложения — ред.) — 0,4%. Это говорит о том, что у нас по Крыму в среднем более двух предложений работы на каждого состоящего на учете гражданина», — сказала Бурец. Кому и как помогают трудоустроиться.