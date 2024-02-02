Как в Крыму помогают найти работу: цифры, программы, вакансии

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости Крым. Число предлагаемых крымскими работодателями вакансий превышает количество желающих трудоустроиться. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала замдиректора ГКУ РК «Центр занятости населения» Анжелика Бурец.
Как в Крыму побеждают безработицу
По ее словам, до 2019 года в Крыму служба занятости ежегодно регистрировала от 11 до 13,5 тысяч безработных граждан, «и ситуация была стабильная». 2020-й с его пандемией COVID-19 «смел все устоявшиеся тенденции: был резкий всплеск зарегистрированных безработных — 77,5 тысяч». В 2021-м рынок труда пришлось восстанавливать — принимался комплекс мер, подключились все профильные министерства, по итогу года безработными были признаны 27,5 тысяч человек.
В 2023 году в службу занятости обратились 27,4 тысяч. Преимущественно — жители сельской местности, больше половины — женщины. Из них работу получили 66,5%. Для сравнения: в 2022 году этот показатель был 52,5%, а в 2021-м — 44%, отметила Бурец.
На сегодняшний день на рынке труда в Крыму обозначилась общая для всех муниципалитетов тенденция: количество состоящих на учете граждан, признанных безработными, теперь меньше числа вакансий, которые заявляют работодатели.
«Общий уровень безработицы в республике вернулся к допандемийному значению и сегодня составляет 3,3% (общероссийский показатель 2,9), причем это минимальный показатель с 2014 года. Уровень зарегистрированной безработицы — 0,6%. А коэффициент напряженности на рынке труда (индикатор соотношения спроса и предложения — ред.) — 0,4%. Это говорит о том, что у нас по Крыму в среднем более двух предложений работы на каждого состоящего на учете гражданина», — сказала Бурец. Кому и как помогают трудоустроиться.
Найти работу помогают и квалифицированным специалистам, и вчерашним студентам, и тем, кому это сделать бывает сложнее: людям предпенсионного возраста, инвалидам, одиноким родителям и многодетным.
«Граждан предпенсионного возраста — до 55% в банке соискателей, около 30% — инвалиды, а также многодетные родители и одинокие. Молодежь в возрасте до 30 лет — это порядка 20%», — уточнила Бурец.
На сегодняшний день уровень трудоустройства молодежи достигает 62%, отметила она. При этом очень мала — менее 1% — доля соискателей «из самой уязвимой категорий — молодых специалистов», вчерашних выпускников вузов и учреждений среднего профессионального образования (СПО). По мнению Бурец, это результат большой и длительной работы службы занятости с молодежью и работодателями.
«В 2023 году к нам обратились только 205 человек (выпускников — ред.). Уровень их трудоустройства — 75%. Трудоустраиваем в совершенно различные сферы. Прежде всего это сфера социального обслуживания и государственного управления. И, конечно, предлагаем такую занятость, как собственное дело. В прошлом году три выпускника получили единовременную финансовую помощь в размере 255 тысяч 840 рублей и открыли собственное дело: выращивание зерновых культур, ремонт и обслуживание автомобилей, оптово-розничный магазин», — рассказала Бурец.
Если оперативно найти работу соискателю не получается — предлагают временное трудоустройство, после чего хорошо зарекомендовавший себя сотрудник, как правило, остается при должности и зарплате.
Малоимущим гражданам и семьям, людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в службе занятости предлагают стать участниками проекта «Социальный контракт». В 2023 году таких было заключено 577. Из них 166 — на трудоустройство, 366 — на открытие собственного дела (ИП, самозанятый) и 50 — на личное подсобное хозяйство.
Самозанятость у крымчан очень востребована, заметила Бурец, и 316 человек в прошлом году получили единовременную финансовую помощь, чтобы заняться своим делом.
На новую работу с новыми знаниями
Кроме того, в службе занятости предлагают пройти профессиональную подготовку, то есть обрести профессию, либо получить дополнительное образование, чтобы повысить квалификацию и, соответственно, конкурентоспособность на рынке труда, и это направление работы сегодня очень востребовано, сказала Бурец.
«У нас коло 45 образовательных программ, направленных преимущественно на повышение квалификации (более 60%). Около 35% — это профподготовка, получение профессии. На обучение в 2023 году мы отправили 1700 человек. Программы востребованы разнообразные: бухгалтерия, менеджмент, торговля, управление госзакупками, парикмахер и маникюр, рабочие профессии. И очень высокий уровень занятости после прохождения обучения», — поделилась Бурец.
Также служба занятости во взаимодействии с тремя федеральными операторами уже несколько лет участвует в нацпроекте «Демография», добавила она. По итогам такой работы в 2023 году 1050 человек прошли обучение, из них 77,5% сегодня трудоустроены.
Бурец напомнила, что скоро в нашей стране уже во второй раз начнет работу всероссийская ярмарка трудоустройства. Организованные совместно с работодателями и соискателями мероприятия пройдут во всех регионах Крыма. Старт регионального этапа — 12 апреля, федерального — 28 июня.
Ранее она рассказала, что в 2023 году через службу занятости искали сотрудников более 6 тысяч работодателей, которые предложили свыше 83,5 тысяч вакансий, в том числе по самым востребованным специальностям.