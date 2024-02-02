Новый инфекционный корпус начал полноценную работу в Хабаровске

Около 200 пациентов воспользовались услугами нового инфекционного корпуса детской краевой клинической больницы имени Пиотровича за месяц его работы. Объект возвели в рамках госпрограммы «Развитие детского здравоохранения» и нацпроекта «Здравоохранение».
На строительство инфекционного корпуса выделили более двух миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов.
Корпус создан с учетом санитарных норм и готов принимать ежегодно почти семь тысяч детей не только из края, но и из соседних регионов.
— Это современное здание площадью более 19,2 тысячи квадратных метров, где осуществляется весь цикл лечения, начиная от осмотра и диагностики до применения дополнительных методов исследования. Оборудовано передовыми медицинскими технологиями на сумму свыше 351 миллионов рублей, — рассказал главный врач больницы Рашид Мирзоев.
В комплексе три инфекционных отделения, блок реанимации, лаборатории и специализированные кабинеты для разных методов диагностики, а также прочие функциональные помещения.
— В хирургическом блоке реанимационно-интенсивной терапии больницы находится полноценная операционная. Здесь в тех случаях, когда у пациента, помимо инфекционных проблем, имеются и хирургические осложнения, такие как кишечная непроходимость или аппендицит, предоставляется возможность оказания срочной хирургической помощи. Ранее для проведения операций приходилось переводить пациентов в основное здание больницы, — сказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Ольга Чернышова.
В клинико-диагностической лаборатории функционируют разнонаправленные анализаторы, позволяющие расширить спектр диагностических исследований. Благодаря внедрению нового оборудования появилась возможность проведения иммуноферментного анализа и выявления маркеров онкогематологических заболеваний.
Внедрен новый метод диагностики — ПЦР. Он дает возможность обнаружить инфекции путем изучения ДНК инфекционного агента. С новым методом результаты обследования готовы всего за несколько часов, в то время как с предыдущим методом приходилось ждать несколько суток.