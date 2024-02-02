Новый инфекционный корпус начал полноценную работу в Хабаровске

— В хирургическом блоке реанимационно-интенсивной терапии больницы находится полноценная операционная. Здесь в тех случаях, когда у пациента, помимо инфекционных проблем, имеются и хирургические осложнения, такие как кишечная непроходимость или аппендицит, предоставляется возможность оказания срочной хирургической помощи. Ранее для проведения операций приходилось переводить пациентов в основное здание больницы, — сказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Ольга Чернышова.