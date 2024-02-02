На кемеровском Университетском мосту в субботу ограничат движение

Администрация г. Кемерова сообщает, что в субботу, 3 февраля, на Университетском мосту временно ограничат движение автомобилистов. Дорожники будут настраивать оборудование для организации реверсивного движения.
«С 9.30 утра до окончания работ будет ограничено движение по пр. Советскому на участке от ул. 50 лет Октября до пр. Притомского. После положительного контрольного запуска реверсивное движение будет возобновлено», — пишут сотрудники мэрии.
Мы писали, что реверс не работал на Университетском мосту с прошлого лета. Это было связано с капитальным ремонтом моста.