Волгограду 2 февраля вернули историческое имя Сталинград

В городской администрации сообщили, что коммунальщики заменили дорожные знаки для въезжающих в город по федеральным трассам Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград, Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский на улице Неждановой, Р-22 «Каспий» по ул. Исторической, трассе Р-221 через улицу Генерала Романенко, на мосту через Волгу и ряде других. После праздников прежние знаки вернут на свои места.