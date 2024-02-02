Волгограду 2 февраля вернули историческое имя Сталинград

В городской администрации сообщили, что коммунальщики заменили дорожные знаки для въезжающих в город по федеральным трассам Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград, Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский на улице Неждановой, Р-22 «Каспий» по ул. Исторической, трассе Р-221 через улицу Генерала Романенко, на мосту через Волгу и ряде других. После праздников прежние знаки вернут на свои места.
Напомним, что имя «Сталинград» в особые даты используется на основании соответствующего решения гордумы. Так, историческое имя возвращается Волгограду 9 раз в году: 2 февраля, 23 февраля, 8 мая, 9 мая, 22 июня, 23 августа, 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.