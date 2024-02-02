Эксперт назвал два слова, которые нельзя произносить в разговоре с мошенниками

По его словам, слово «да», которым многие заменяют привычное «алло» в начале разговора, преступники могут использовать «для голосового подтверждения действий от имени аккаунта жертвы».
«Ответы “да” и “нет” желательно исключить из лексикона при общении с подозрительными собеседниками. Альтернативными вариантами могут быть “слушаю вас”, “не имею возможности”, “отрицаю”», — пояснил Шуленин.
По его словам, подозрительный телефонный разговор лучше сразу прервать.
Эксперт также предостерег россиян от шуток или розыгрышей в общении с мошенником. Шуленин пояснил, что все слова, сказанные в разговоре, могут быть использованы против жертвы.