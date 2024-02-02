Рысь вышла к людям в одном из сёл в Братском районе

Накануне в полицию поступило сообщение о том, что в Братском районе рысь вышла к людям. Хищника заметили в посёлке Прибрежный в ночь с 31 января на 1 февраля. Местные жители рассказали, что дикая кошка вышла из леса и направилась к одному из частных домовладений.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, охотоведы выехали к указанному месту и действительно обнаружили там следы рыси. Как выяснилось позже, целью хищника была сторожевая собака. Напомним, ранее в полицию также сообщали, что в селе Кобь Братского района заметили волка. Известно, что специалисты нашли и ликвидировали это животное.
Полицейские напоминают о том, что при обнаружении дикого зверя в черте населённого пункта нельзя вступать с ним в контакт. Также необходимо вызвать полицию. Важно проявлять бдительность и позаботиться о безопасности домашних животных.