Рысь вышла к людям в одном из сёл в Братском районе

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, охотоведы выехали к указанному месту и действительно обнаружили там следы рыси. Как выяснилось позже, целью хищника была сторожевая собака. Напомним, ранее в полицию также сообщали, что в селе Кобь Братского района заметили волка. Известно, что специалисты нашли и ликвидировали это животное.