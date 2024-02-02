В Кемерове собирают книги для сельских библиотек Тисуля и для помощи семьям

Кемеровчан призывают помочь книгами и поучаствовать в VIII общероссийской акции «Дарите книги с любовью». До 13 февраля можно принести новые или бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии книги в библиотеки на ул. Арочная, 21А и пр. Ленина, 71.
«Эта акция призвана вдохновлять людей дарить друг другу хорошие книги. К ней ежегодно присоединяются библиотеки Кузбасса. Собранные в рамках акции книги будут переданы детям сельских библиотек Тисульского муниципального округа, тем самым искренне и красноречиво выражая им свою любовь и поддержку» — говорит директор Государственной библиотеки Кузбасса для детей и молодёжи Наталья Леонидовна Майнгардт.
Также часть книг отправят в Центр помощи семье и детям г. Кемерово.
Библиотека традиционно организует сбор книг и за пять лет проведения акции собрала более 3 500 новых книг, которые вручали детским библиотекам Кузбасса, приёмным семьям, детям с ограниченными возможностями здоровья.