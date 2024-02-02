В Кемерове собирают книги для сельских библиотек Тисуля и для помощи семьям

Кемеровчан призывают помочь книгами и поучаствовать в VIII общероссийской акции «Дарите книги с любовью». До 13 февраля можно принести новые или бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии книги в библиотеки на ул. Арочная, 21А и пр. Ленина, 71.