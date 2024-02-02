Прокуратура Хабаровского края подвела итоги работы за 2023 год, а также определила задачи на 2024, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Прокурор Хабаровского края Николай Рябов отметил, что работа ведомства в прошлом году была нацелена на решение актуальных вопросов. Прокурорами пресечено более 44 тысяч нарушений закона. Восстановлены права 9,5 тысяч человек.
За 2023 год в крае удалось повысить почти до 90% кассовое исполнение национальных проектов. Построены и введены в эксплуатацию новые ФАПы, учреждения образовательной сферы и для занятия спортом. Также были построены 4 значимых объекта в Комсомольске-на-Амуре.
В два раза сокращено число проблемных объектов долевого строительства. В отношении 5 объектов применен механизм предоставления дольщикам компенсаций, в том числе за счет средств регионального бюджета.
В этом году начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу Андрей Мондохонов поручил обеспечить конроль процесса защиты прав граждан на своевременную оплату труда и формирования в регионе кадрового потенциала, жилищных прав, завершить процесс восстановления прав участников долевого строительства, субъектов предпринимательства, продолжить работу по координации деятельности правоохранительного блока в борьбе с преступностью.
В совещании принял участие губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.