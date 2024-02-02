Прокуратура Хабаровского края подвела итоги работы за 2023 год

За 2023 год в крае удалось повысить почти до 90% кассовое исполнение национальных проектов. Построены и введены в эксплуатацию новые ФАПы, учреждения образовательной сферы и для занятия спортом. Также были построены 4 значимых объекта в Комсомольске-на-Амуре.