Пермские экологи предупреждают: пить родниковую воду опасно

— Контроль качества воды в городских родниках мы проводим ежегодно, — рассказал начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев. — Делается это выборочно, мы проверяем те родники, которые чаще всего используются, или те, на которые поступают обращения. Обязательно проводятся исследования в самом популярном месте, куда люди едут за родниковой водой, — на правом берегу Камы на улице Кировоградской. Но еще до получения результатов могу сказать, что показатели обычно фиксируется стабильные, не сильно отличающиеся год от года. И вывод всегда один: воду из родников в границах промышленного города использовать для питьевого водоснабжения нельзя. Даже при кипячении! И эту информацию важно довести до жителей, привыкших набирать воду в родниках.