Пермские экологи предупреждают: пить родниковую воду опасно

Есть немало пермяков, привыкших пить родниковую воду. Кто-то на ней засаливает огурчики, чтобы были хрустящими, кто-то думает, что вода из родника более полезная и защитит от болезней. Но так ли это на самом деле?
Чтобы узнать качество воды в городских родниках, специалисты ежегодно проверяют их. Работа начинается в начале весны. В этом году качество воды проверят в 10 родниках.
Контроль будет проводиться в четыре этапа в течение года. Пробы воды исследуют на соответствие органолептическим нормам — запаху, привкусу, мутности, химическим и микробиологическим показателям.
О возможных результатах будущих исследований в городском управлении по экологии и природопользованию могут сказать уже сейчас. Ведь ни один родник в городе за все время наблюдений не показывал питьевое качество на протяжении всех четырех сезонов.
— Контроль качества воды в городских родниках мы проводим ежегодно, — рассказал начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев. — Делается это выборочно, мы проверяем те родники, которые чаще всего используются, или те, на которые поступают обращения. Обязательно проводятся исследования в самом популярном месте, куда люди едут за родниковой водой, — на правом берегу Камы на улице Кировоградской. Но еще до получения результатов могу сказать, что показатели обычно фиксируется стабильные, не сильно отличающиеся год от года. И вывод всегда один: воду из родников в границах промышленного города использовать для питьевого водоснабжения нельзя. Даже при кипячении! И эту информацию важно довести до жителей, привыкших набирать воду в родниках.
В краевом Управлении Роспотребнадзора тоже не перестают напоминать, что вода в городских родниках может быть небезопасна, особенно в паводковый период. На всех родниках установлены информационные аншлаги, где прописано, что использовать воду для питьевых целей запрещено, но люди все равно продолжают брать воду.
— В течение года есть особый период, когда специалисты не рекомендуют даже мыть руки родниковой водой, — объясняет Дмитрий Андреев. — Это весна, когда начинается активное таяние снега и все, что есть на улицах города, вместе с талыми водами поступает в грунтовые воды. А чтобы родник стал источником питьевого водоснабжения, необходимо, чтобы в его санитарной зоне не было жилых построек. Такой водосбор должен быть лишен негативного воздействия, а в городе этого сделать практически невозможно.
Кстати, это же касается и родников при православных храмах. Увы, близость родника к храму не делает ее кристально чистой и годной для питья.