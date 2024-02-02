Ученые рассказали, как в Уфе создают эталонный кампус

"В Уфе создается уникальная среда, в которой молодой ученый, аспирант или студент в компании таких же единомышленников может создавать по-настоящему инновационные разработки и продукты. Секрет успеха нашего кампуса заключается в том, что создаются условия для междисциплинарных проектов, когда, к примеру, студент медицинского университета проводит на современном оборудовании исследования нового имплантата, из уникального материала, который создал его коллега из Уфимского университета науки и технологий. Это все становится возможным благодаря персональному вниманию Радия Хабирова, который лично занимается развитием науки, привлечением финансирования, моральной и материальной поддержкой ученых. А всем понятно: будут комфортные условия — будут конкретные полезные для отечественной науки и промышленности результаты, — считает президент Академии наук Башкирии Камиль Рамазанов.
«Это первое за многие годы столь важное и масштабное событие в сфере образования и науки в регионе. Последние большие стройки в пользу вузов проводились в 60-е годы прошлого века. Ввод первой очереди кампуса стал возможен благодаря огромной помощи региональной власти и личной поддержке Радия Хабирова. Наш кампус позволит объединить востребованные экономикой республики программы в сфере энергетики, инжиниринга, цифровой и “зеленой” химии, биомедицины, генетики, IT-технологий и креативных индустрий, а вузам Башкирии усилить свои позиции в конкурентной борьбе за самых талантливых ребят. И теперь нашим детям не нужно будет уезжать учиться в другие регионы, они будут получать качественное образование и находить дорогу в науку в Уфе», — говорит ректор УУНиТ, доктор химических наук Вадим Захаров.
«Уфимский межвузовский кампус — это не просто здания, это новая эталонная среда, новый образ жизни, мысли людей. Здесь создаются научные проекты и развиваются люди. Мир все больше приходит к тому, что главная ценность — это развитие человека, и Радий Хабиров инвестирует именно в развитие интеллектуального потенциала. Эффект от этих вложений мы увидим уже через несколько лет, когда созреет новое поколение ученых. Радостно, что руководство страны полностью поддерживает республику и главу во всех важных начинаниях. Руководитель страны много раз публично говорил о своих симпатиях к нашей республике и ее народу, вот и сейчас отметил, что наш регион развивается очень хорошими темпами!», — говорит ректор БГМУ, доктор наук Валентин Павлов.
«Наш университет предложил для наполнения кампуса 10 исследовательских лабораторий и центров. Это не переезд из действующих учебных корпусов вуза, а создание новых, основанных на взаимодействии с другими вузами и крупными научными центрами. Например, лаборатория климата и мониторинга окружающей среды, в работе которой принимают участие учёные УГНТУ, БГАУ, УУНиТ, УФИЦ РАН, университета Сколтех и других. Или вот Центр реверсивного инжиниринга, куда могут прийти студенты других вузов и выполнять задачи, связанные с 3D-моделированием, прототипированием и обратным инжинирингом», — говорит ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета, кандидат технических наук Олег Баулин.
Как ранее писал «Башинформ», в четверг вечером Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия университетского кампуса в Уфе. Владимир Путин назвал Уфу «одним из крупнейших образовательных центров страны», а также заявил, что с удовольствием приедет в Башкирию, так как «у вас добрая земля и радушные люди, республика развивается очень хорошими темпами!».
«Вот здесь только что было сказано, что руководство Башкирии стремилось к тому, чтобы сделать эталонное пространство для студентов, аспирантов и преподавателей. Цель создания современных кампусов как раз в этом и заключается — создать эталонные пространства», — сказал президент страны.