Ученые рассказали, как в Уфе создают эталонный кампус

«Уфимский межвузовский кампус — это не просто здания, это новая эталонная среда, новый образ жизни, мысли людей. Здесь создаются научные проекты и развиваются люди. Мир все больше приходит к тому, что главная ценность — это развитие человека, и Радий Хабиров инвестирует именно в развитие интеллектуального потенциала. Эффект от этих вложений мы увидим уже через несколько лет, когда созреет новое поколение ученых. Радостно, что руководство страны полностью поддерживает республику и главу во всех важных начинаниях. Руководитель страны много раз публично говорил о своих симпатиях к нашей республике и ее народу, вот и сейчас отметил, что наш регион развивается очень хорошими темпами!», — говорит ректор БГМУ, доктор наук Валентин Павлов.