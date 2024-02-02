В школах Башкирии вводится два новых предмета

«В рамках учебного предмета “Основы безопасности и защиты Родины” вводятся новые модули “Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства” и “Военная подготовка. Основы военных знаний”. Остальные модули сегодняшнего предмета “ОБЖ” остаются без изменений: в рамках нового курса дети по-прежнему будут изучать основы безопасности в быту, в общественных местах, в информационном пространстве, получать основы медицинских знаний и т. д. », — добавил Константин Толкачев.