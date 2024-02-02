В школах Башкирии вводится два новых предмета

К учебной программе добавятся «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)».
Председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев отметил, что похожие предметы есть в школах и сейчас, но учебная программа по ним будет скорректирована.
«В рамках учебного предмета “Основы безопасности и защиты Родины” вводятся новые модули “Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства” и “Военная подготовка. Основы военных знаний”. Остальные модули сегодняшнего предмета “ОБЖ” остаются без изменений: в рамках нового курса дети по-прежнему будут изучать основы безопасности в быту, в общественных местах, в информационном пространстве, получать основы медицинских знаний
По предмету «Труд (технология)» будут как обязательные, так и вариативные модули. В число обязательных войдут модули «Производство и технологии», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», «Компьютерная графика. Черчение», «Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование». К модулям по выбору относятся «Автоматизированные системы», «Животноводство», «Растениеводство».