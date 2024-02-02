Сретение Господне отмечают христиане западного обряда

Праздник, будучи тесно связанным с событиями земной жизни Иисуса Христа и Богородицы, относится по значимости к главным, двунадесятым.



Согласно евангельскому преданию, в этот день Мария и Иосиф принесли сорокадневного младенца Иисуса из Вифлеема в Иерусалимский храм, чтобы по закону Моисееву посвятить его Богу.



350-летний старец Симеон по внушению Духа Святого пришел в храм, взял на руки Иисуса и, славя Бога, сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля».



Слово «сретение» означает «встречу», встречу человечества с Богом.



