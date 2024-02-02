Полицейские обратились к алматинцам

Напомним, в Алматы сегодня всю ночь шел снег. По состоянию на 07:00 в городе выпало 10 сантиметров осадков. В акимате рассказали, как коммунальные службы борются с последствиями снегопада — с 4 до 7 часов утра 166 пескоразбрасывателей высыпали на улицы Алматы 520 тонн противогололедных материалов, с 06:00 организовано 14 колонн по сгребанию снега, с 08:00 на смену заступили 1183 дорожных рабочих и 452 единицы спецтехники. Сегодня, как сообщают синоптики, осадки в Алматы продолжатся, а термометры покажут от минус 3 до минус 8 градусов. Скорость ветра составить 3,5 м/с. К слову, снегопад и непогода обрушились не только на Алматы. Вчера мы рассказывали, что южные регионы Казахстана охватила непогода. В связи с этим в Шымкенте некоторых школьников перевели на дистанционное обучение. В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение. В Жамбылской области из-за непогоды закрыт ряд автодорог местного значения, а также участок автобана «Западная Европа — Западный Китай».