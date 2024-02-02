Полиция Алматы обратилась к водителям из-за снегопада

В связи с ухудшением погодных условий и выпадением осадков в виде снега, стражи порядка Алматы призывают участников дорожного движения к усилению мер безопасности.
«Преимущественно это обращение адресуется к водительскому составу города, которые управляют средством повышенной опасности. Призываем их к неукоснительному соблюдению ПДД, проявлению водительской культуры и усилению внимательности».
Это обращение, как отметила полиция мегаполиса, «сейчас очень актуально и поможет избежать происшествий с необратимыми последствиями на дорогах города».