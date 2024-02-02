Куда пойти 2−4 февраля: китайский Новый год, Пелевин в театре и орхидеи

Актуальное
«Свиное рыло» представляет «План охоты на ведьм»
До 18 февраля, 18+
«План охоты на ведьм» в галерее «Свиное рыло» — большая выставка одного из основателей группы «Митьки». Для персональной выставки художник Василий Голубев подготовил порядка сотни работ, созданных в этом и прошедшем году. Каждое полотно — полноценная грустная или смешная история, в которую попадают герои: животные или люди. Голубев смело играет со смыслами, порой зашифровывая отсылки.
О друге Бродского поговорят его близкие
2 февраля, 19:00, 18+
«Полторы комнаты» устраивают вечер, посвященный 90-летию Леонида Черткова. Поэт, прозаик, литературовед, публиковавший, в частности, произведения писателей Владимира Нарбута и Константина Вагинова, ещё в 1957-м был осуждён за «антисоветскую пропаганду» и прошел путь, который через 7 лет выпал и Иосифу Бродскому. Воспоминаниями о Черткове, его работе, дружбе с писателями-диссидентами на встрече поделятся его бывшая жена литературовед Татьяна Никольская и филолог Константин Азадовский. Они были близкими людьми не только Черткову, но и Бродскому. Вход на вечер — по билетам.
«Севкабель Порт» принимает китайский Новый год
«Севкабель Порт» в этот уик-энд устраивает китайский новогодний фестиваль еды и культуры «Нихао, Шифу!» В программе — маркет с китайскими специями, выступления артистов и небольшой карнавал, прогулки по фотозонам и зоне китайской моды и эстетики. Мастера сделают традиционные и модные причёски и расскажут о трендах в макияже всем желающим.
В музеях
Тайные следы — от создателя невидимок
Со 2 февраля, 18+
Центр современного искусства имени Сергея Курёхина в пятницу представляет «Следы невидимок» — выставку работ участника группы «Новые художники» Инала Савченкова. Его картины и анимация наполнены яркими узнаваемыми персонажами: фантастические звери и люди исследуют мир вокруг и порой добираются до скрытых аспектов Вселенной.
Красота пастели — в залах особняка
С 4 февраля по 5 марта, 12+
В выставочных залах особняка Румянцева открывается экспозиция «35 лет в пастели». На персональной выставке мастера пастельной живописи Сергея Усика зрители увидят город по-новому и смогут найти знакомые образы на размытых и словно бы дымчатых полотнах.
«Ревью» научит искать и ощущать
До 10 марта, 16+
Изучением тактильности и поисками смыслов займутся посетители Большого зала Музея нонконформистского искусства на Пушкинской, 10. Проект «Ревью» приглашает посетителей исследовать новые способы взаимодействия с творчеством, например отыскать в песке спрятанные художниками сокровища и истории, а затем уединиться в шелковом коконе, чтобы поразмышлять о своих впечатлениях. После — пройти по лабиринту и погрузиться в историю о канонах красоты и одобряемых в разное время архетипах женского тела.
Узнать новое
О советской музыке — на сцене Александринского
3 февраля, 19:00, 12+
В Медиацентре на Новой сцене Александринского театра в субботу пройдет встреча «Россия после революции: тупики и дороги советской музыки». Музыкант Элина Андрианова проведет слушателей извилистыми путями академической музыки в СССР, от десятилетия к десятилетию. На повестке — футуристические проекты авангардистов, искусство эпохи сталинской культурной политики, музыка военного времени и оттепельный «второй авангард». Также в лекции участвует солистка оркестра musicAeterna, пианистка Александра Листова.
Об орхидеях в Ленобласти — на большой лекции
4 февраля, 14:00, 12+
В Ленобласти обитают 29 видов орхидей. Увидеть их хотя бы на фотографиях и узнать об особенностях развития и цветения поможет лекция «Орхидеи Ленинградской области» в Актовом зале Ботанического института РАН. Встречу ведёт доктор биологических наук Пётр Ефимов.
Путь к тайнам Москвы — на презентации книги
4 февраля, 19:00, 18+
«…Внешнюю и внутреннюю Москву я считаю исходной точкой моих исканий», — с этой цитаты Василия Кандинского начинается последняя книга известного искусствоведа Нины Геташвили. В воскресенье художественное исследование «Адреса Авангарда: Москва. Центр» в «Полутора комнатах» представят ведущий научный сотрудник отдела новейших течений Русского музея Ирина Карасик и директор Школы искусств и культурного наследия Европейского университета Лия Чечик. Поговорить будет о чём, ведь в Москве, представленной на страницах книги, читатель встречает многих героев. Автор рассказывает о знаковых фигурах столичной жизни начала XX века и показывает кипение жизни на Мясницкой, Рождественке, Тверской и Арбате.
Театральное
Коллаж, вдохновлённый Набоковым, стал спектаклем
3 и 4 февраля, 19:00, 16+
Театр им. В. Ф. Комиссаржевской представляет премьеру по мотивам ранних произведений Владимира Набокова «Настанет день…» Это спектакль-коллаж, собранный из отрывков разных рассказов писателя, созданных им в Берлине. В центре внимания оказываются эмигранты, покинувшие Россию после Октябрьского переворота и осевшие в пансионе «Приют грёз». Место становится для них своеобразным Ноевым ковчегом. Происходящее на сцене — не документальный оттиск времени, а в первую очередь творческое впечатление.
В Театре «На Моховой» — новая история Золушки
3 и 4 февраля, 12+
Премьера первого февральского уик-энда в театре «На Моховой» — вольная адаптации «Золушки» Шарля Перро силами студентов курса Бориса Уварова. В своей «Золе» молодые актёры не боятся импровизировать. Они перескажут знакомый сюжет языком клоунады и музыки и выведут в центр ярких второстепенных персонажей, от фантастических животных из волшебного леса до весёлого лесоруба, следователя и художника.
Гости «Легенды» улетят в путешествие
3 февраля, 11:00, 6+
В театре «Легенда» — детский спектакль «Путешествие Нильса с дикими гусями» познакомит зрителей с историей о дружбе. Как и в первоисточнике — сказке шведской писательницы Сельмы Лагерлëф — мальчик Нильс уменьшится до размеров гнома, отчается и со стаей перелётных птиц отправится через всю страну, чтобы найти волшебника и попросить его о помощи.
Эволюция сарая — по сюжету Пелевина
4 февраля, 20:00, 18+
В воскресенье в пространстве «Скороход» пройдёт премьера спектакля «Жизнь и приключения сарая номер XII» по одноимённому рассказу Виктора Пелевина. Предметы в сюжете получают возможность мыслить и ощущать, и маленький сарай, собранный из досок, проходит путь к самосознанию и внутренне трансформируется. Постановщиком выступил Роман Муромцев — куратор проекта «худ мастерская иногда театр “Воркута”».
Смотрительницы музея стали героинями спектакля
4 февраля, 15:00, 6+
Залы Театрального музея трансформируются в сцену по задумке режиссёра Бориса Павловича. В своём новом проекте «По ту сторону музея» по произведениям писательницы Ирины Зартайской он дал голос музейным смотрительницам. Окажется, что все они — не грозные бабушки, какими часто кажутся детям, а дамы с мечтами и увлечениями: любопытные, немного пугливые, каждая — со своими секретами.
Послушать музыку
Acid Hacid удивит новым
2 февраля, 19:00, 6+
Ансамбль народной музыки Acid Hasid представляет программу «Византийский орнамент» в Большом зале Филармонии. В музыкальном эксперименте переплетутся танцы македонских и сербских цыган, румынские и болгарские мелодии. Греческая народная придаст динамики, и настроение у слушателей наверняка будет празднично-карнавальным.
Ramil' собирает фанатов в «А2»
3 февраля, 20:00, 16+
«Смелый и резкий поп, представляющий новейшую волну российской поп-музыки», — так описывают концерт артиста Ramil’в промо к предстоящему концерту в клубе «А2». Музыкант — молодой «выходец» из социальных сетей. Его треки впервые стали популярны именно там, и новые работы стремительно выходят в топ прослушиваний во «ВКонтакте».
На экранах
Мистика и легенды — на «Багровом рассвете»
С 1 февраля, 18+
В кино стартует картина Эндрю Бейрда «Багровый рассвет». Это история про женщину, которая пытается защитить от преступников свою ферму и в поисках помощи обращается к мистике. Многие местные слышали о Красном Плюще, пьющем кровь, но героиня первая решает поверить в древнюю легенду.
Трудности воскрешения обернутся «Концом Славы»
С 1 февраля, 18+
В прокате — новый фильм Марюса Вайсберга, известного американским ремейком «Иронии судьбы». В его картине «Конец Славы» снялся Павел Деревянко. Его герой — востребованный и избалованный актер Слава, решающийся на радикальный шаг. Мужчина пытается перезапустить карьеру после инсценировки собственной смерти. Проблема возникает, когда его агент попадает в аварию и оказывается, что выкопать актёра из «фейковой» могилы больше некому.
«Детка» — драма в «обрамлении» Петербурга
С 1 февраля, 16+
Любителям семейных психологических драм стоит обратить внимание на ленту Ирины Бас «Детка». Главную героиню воспитал отец, и в 18 лет она отправляется в Петербург к позабывшей её матери. Девушку играет звезда сериалов «Перевал Дятлова» и «Черное облако» Мария Мацель, ее мать — Виктория Исакова.
Лидер Каннского фестиваля — в российском прокате
С 1 февраля, 18+
До российского проката добрался один из лидеров Каннского кинофестиваля — картина «Идеальные дни» знаменитого Вима Вендерса («Алиса в городах», «Париж, Техас» и «Небо над Берлином»). Герой истории — пожилой уборщик общественных туалетов в Токио. Несмотря на нелёгкую работу, он чувствует себя почти безоблачно счастливым: слушает музыку, читает книги и любуется небом. Всё — до тех пор, пока на горизонте не появляются незнакомцы. За игру в этом проекте актёр Кодзи Якусё получил приз за лучшую роль в Каннах.
Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру».