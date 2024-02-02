Куда пойти 2−4 февраля: китайский Новый год, Пелевин в театре и орхидеи

«Полторы комнаты» устраивают вечер, посвященный 90-летию Леонида Черткова. Поэт, прозаик, литературовед, публиковавший, в частности, произведения писателей Владимира Нарбута и Константина Вагинова, ещё в 1957-м был осуждён за «антисоветскую пропаганду» и прошел путь, который через 7 лет выпал и Иосифу Бродскому. Воспоминаниями о Черткове, его работе, дружбе с писателями-диссидентами на встрече поделятся его бывшая жена литературовед Татьяна Никольская и филолог Константин Азадовский. Они были близкими людьми не только Черткову, но и Бродскому. Вход на вечер — по билетам.