Собянин рассказал о продлении Сокольнической линии метро до станции «Потапово»

Мэр уточнил, что «Потапово» станет первой в Москве наземной отапливаемой станцией. Она была полностью спроектирована по технологии информационного моделирования (BIM).
Протяженность перегона станции составит 2,4 километра. В настоящее время специалисты монтируют накрытие нового объекта метро и проводят его отделку. С появлением новой станции улучшится транспортное обслуживание трех поселений.
Вместе с тем Собянин напомнил, что рядом с «Потапово» строится участок трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.
Ранее мэр столицы рассказал, что участок от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе выполнили уже более чем наполовину. По его словам, с открытием участка улучшится транспортная доступность поселения Сосенского и Южного Бутова, появится связь между Калужским шоссе и улицей Поляны, а также уменьшится транспортная нагрузка на Московскую кольцевую автомобильную дорогу, Калужское шоссе и прилегающие улицы.
29 января Собянин открыл два новых путепровода на Коммунарском шоссе в районе торгового центра «Мега Теплый Стан». Эстакады улучшат подъезды к самому ТЦ, ситуацию в Коммунарке и частично разгрузят Калужское шоссе, а также Московскую кольцевую автомобильную дорогу.