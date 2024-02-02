Собянин рассказал о продлении Сокольнической линии метро до станции «Потапово»

Ранее мэр столицы рассказал, что участок от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе выполнили уже более чем наполовину. По его словам, с открытием участка улучшится транспортная доступность поселения Сосенского и Южного Бутова, появится связь между Калужским шоссе и улицей Поляны, а также уменьшится транспортная нагрузка на Московскую кольцевую автомобильную дорогу, Калужское шоссе и прилегающие улицы.