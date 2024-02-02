В Екатеринбурге за первую половину февраля может выпасть месячная норма снега

Средняя температура наступившего месяца в городе ожидается в пределах −9°..-11° при климатической в −10.8°.



В Свердловской области февраль начнется с тепла за счет циклона, движению которого которому препятствует сибирский антициклон, из-за которого на Урал придут обильные снегопады. В первые десять дней месяца по региону ожидается до 15−20 мм осадков, а в западных районах и до 30 мм. В Екатеринбурге первой половине месяца может выпасть до 20−30 мм при норме 19 мм. Также в первой половине февраля возможно похолодание.



К середине месяца осадки в области прекратятся, воздух будет медленно прогреваться, однако снегопады возобновятся в последних числах февраля, возможно очередное похолодание.



В конце декабря в Екатеринбурге выпало рекордное количество снега за последние 106 лет, в большинстве районов Свердловской области выпало 60−100% месячной нормы осадков. Власти не справлялись уборкой снега, в итоге после новогодних праздников прокуратура внесла представление мэру Екатеринбурга Алексею Орлову об устранении нарушений за содержание дорог.