Где в Казахстане больше всего бюрократии

Как отметил заместитель председателя АДГС Салауат Муксимов, в Казахстане предприниматели и другие граждане страны продолжают сталкиваться с проявлениями бюрократизма и волокиты.
«В прошлом году агентством рассмотрено 910 обращений, и по результатам рассмотрения восстановлены права 359 услугополучателей. Это на 80% больше показателя 2022 года. В первую очередь обращают внимание на себя сферы земельных отношений, архитектуры, здравоохранения, социальной защиты, регистрации прав на недвижимое имущество и другие».
По словам зампреда АДГС, борьбе с бюрократизмом позволила возместить предпринимателям субсидии на сумму более 1 млрд тенге. За 2023 год проведено 498 проверок, установлено более 76 тысяч нарушений, свыше 1200 должностных лиц привлечены к ответственности.
Ранее председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК Аслан Тукиев заявил о пугающих цифрах в практике рассмотрения споров инвесторов с государством.