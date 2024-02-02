Где в Казахстане больше всего бюрократии

«В прошлом году агентством рассмотрено 910 обращений, и по результатам рассмотрения восстановлены права 359 услугополучателей. Это на 80% больше показателя 2022 года. В первую очередь обращают внимание на себя сферы земельных отношений, архитектуры, здравоохранения, социальной защиты, регистрации прав на недвижимое имущество и другие».