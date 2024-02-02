Дождь и снег. Узгидромет сообщил о погоде на выходных

В субботу на территорию Узбекистана начнется вынос новой порции влажного воздуха. В субботу по Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям, во второй половине дня по Самаркандской, Джизакской областям и к вечеру по Сырдарьинской области местами пройдут осадки, преимущественно в виде дождя.