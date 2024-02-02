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Дождь и снег. Узгидромет сообщил о погоде на выходных

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В субботу и воскресенье по Узбекистану возможны дождь и снег, по утрам туман, дневная температура подымется выше нуля, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Сейчас в Сакраменто: +11° 2 м/с 82% 755 мм рт. ст. +13°
Источник: Podrobno.uz

Синоптики рассказали, какая погода ждет узбекистанцев в выходные 3—4 февраля.

В субботу на территорию Узбекистана начнется вынос новой порции влажного воздуха. В субботу по Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям, во второй половине дня по Самаркандской, Джизакской областям и к вечеру по Сырдарьинской области местами пройдут осадки, преимущественно в виде дождя.

В воскресенье местами по республике ожидаются дожди и снег. Местами возможен туман.

Дневная температура 3—4 февраля будет в пределах 3−8 градусов тепла. Ночью преобладающая температура — 0−5 градусов мороза, местами до 3 градусов тепла.

3—4 февраля местами по республике возможно усиление ветра до 15−20 м/с..

Ташкент

В субботу без осадков. Температура ночью — 2−4 градуса мороза, днем — 4−6 градусов тепла.

В воскресенье возможны небольшие осадки (дождь, снег). Температура ночью — 0−2 градуса мороза, днем — 3−5 градусов тепла.

В ночные и утренние часы возможен туман. Ветер восточный с переходом западный 5−10 м/с.