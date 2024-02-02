Дождь и снег. Узгидромет сообщил о погоде на выходных

Синоптики рассказали, какая погода ждет узбекистанцев в выходные
В субботу на территорию Узбекистана начнется вынос новой порции влажного воздуха. В субботу по Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям, во второй половине дня по Самаркандской, Джизакской областям и к вечеру по Сырдарьинской области местами пройдут осадки, преимущественно в виде дождя.
В воскресенье местами по республике ожидаются дожди и снег. Местами возможен туман.
Дневная температура
Ташкент
В субботу без осадков. Температура ночью — 2−4 градуса мороза, днем — 4−6 градусов тепла.
В воскресенье возможны небольшие осадки (дождь, снег). Температура ночью — 0−2 градуса мороза, днем — 3−5 градусов тепла.
В ночные и утренние часы возможен туман. Ветер восточный с переходом западный 5−10 м/с.