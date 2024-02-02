Рекордную инсталляцию организовали к 120-летию Чкалова в Нижнем Новгороде, сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
В честь 120-летия со дня рождения летчика Валерия Чкалова нижегородцы установили рекорд России. Накануне памятной даты, 1 февраля, на Чкаловской лестнице прошла самая массовая флешмоб-инсталляция в виде маршрута авиаперелета.
Более 1 тысячи человек на 560 ступенях лестницы воссоздали знаменитый беспосадочный перелет Чкалова по маршруту «Москва — Северный полюс — Ванкувер».
На ступенях лестницы появилась проекция карты. Инсталляцию сопровождали световые столбы вокруг памятника Валерию Чкалову и лестницы.
Летчик-испытатель на деле доказывал свою фразу — «Если быть, то быть первым!». По мнению главы региона, эти слова до сих пор отражают нижегородцев.
«Его слова и сегодня отражают нижегородский дух и наше постоянное стремление к новым высотам и достижениям. Это часть нашего культурного кода», — заключил он.
Напомним, герой Советского союза Валерий Чкалов родился в нижегородском селе Василево (городе Чкаловске) 2 февраля 1904 года. Основные праздничные мероприятия в честь юбилея летчика запланированы на лето.