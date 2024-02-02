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В Минпросвещения рассказали, чему научат на обязательных уроках труда

С 1 сентября 2024 года в расписании уроков начальной и основной школы появится новый предмет «Труд», который заменит существующий сейчас — «Технология», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Источник: РИА "Новости"

В число обязательных войдут модули «Производство и технологии», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», «Компьютерная графика. Черчение», «Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование».

К модулям по выбору относятся «Автоматизированные системы», «Животноводство», «Растениеводство».

В пятых-седьмых классах на «Труд» будет отведено два часа в неделю, в восьмых-девятых классах — один час. Для младшеклассников на «Труд» будет отведен один час в неделю.

Как отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, урок труда также включит в себя элементы профориентации. «Очень важно, что учебные программы по предмету составляются с учетом наиболее востребованных на сегодняшнем рынке труда профессий с учетом реалий конкретного региона. Мы знаем, что во многих субъектах актуально, например, изучать технологии современного животноводства и растениеводства. В зависимости от этого школа будет определять актуальные для ребят вариативные модули», — добавил он.

образование