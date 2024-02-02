Куда в Волгограде не стоит ехать на автомобиле 2 февраля

Часть улиц Волгограда сделали пешеходными 2 февраля, в день, когда в городе проходят мероприятия, связанные с празднованием 81-й годовщины Сталинградской победы.
До позднего вечера будут перекрыты для движения автомобилей дороги, прилегающие к зданию музея-панорамы «Сталинградская битва». Пешеходы смогут без опаски гулять по проезжей части улиц 13-й Гвардейской и Наумова между проспектом Ленина и улицей Чуйкова, улицы Советской между улицами Гагарина и Пражской, а также улицы Чуйкова в границах улиц 13-й Гвардейской и Родимцева.
Запреты снимут после 22.00. Празднование состоится в Центральном парке культуры и отдыха, где волгоградцев закружит «Случайный вальс», а также в трех музеях.