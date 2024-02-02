Две управляющие компании и ТСЖ Новокузнецка наказали за скользкие тротуары

По данным администрации Новокузнецка, двум управляющим компаниям и ТСЖ города вынесли предостережения за нарушения в обслуживании территорий. Коммунальщики домов 62/1 и 62/6 на ул. Тольятти не достаточно хорошо следили за тротуарами.