Две управляющие компании и ТСЖ Новокузнецка наказали за скользкие тротуары

По данным администрации Новокузнецка, двум управляющим компаниям и ТСЖ города вынесли предостережения за нарушения в обслуживании территорий. Коммунальщики домов 62/1 и 62/6 на ул. Тольятти не достаточно хорошо следили за тротуарами.
«Главный вопрос на повестке — максимально усиленный контроль в вопросе обслуживания тротуара вдоль указанных домов, а именно, — уборка снега и обработка противогололёдными материалами. Тротуар пользуется значительным спросом, трафик пешеходов здесь высокий. Это путь следования к остановкам общественного транспорта, торговым объектам, социальным, образовательным учреждениям», — пишут сотрудники мэрии.
Они напоминают о том, что важно оперативно посыпать скользкие дорогие песком и солью и следить за чистотой вверенных территорий.
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