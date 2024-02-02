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Две управляющие компании и ТСЖ Новокузнецка наказали за скользкие тротуары

Чиновники потребовали усилить контроль за обслуживанием дороги.

По данным администрации Новокузнецка, двум управляющим компаниям и ТСЖ города вынесли предостережения за нарушения в обслуживании территорий. Коммунальщики домов 62/1 и 62/6 на ул. Тольятти не достаточно хорошо следили за тротуарами.

«Главный вопрос на повестке — максимально усиленный контроль в вопросе обслуживания тротуара вдоль указанных домов, а именно, — уборка снега и обработка противогололёдными материалами. Тротуар пользуется значительным спросом, трафик пешеходов здесь высокий. Это путь следования к остановкам общественного транспорта, торговым объектам, социальным, образовательным учреждениям», — пишут сотрудники мэрии.

Они напоминают о том, что важно оперативно посыпать скользкие дорогие песком и солью и следить за чистотой вверенных территорий.

Мы рассказывали, что в Кемерове только после вмешательства органов в кемеровских дворах УК засыплет опасные ямы.