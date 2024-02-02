Опять двойка: стали известны результаты ОГЭ по математике в Новосибирске

Анна В., классный руководитель из одного из девятых классов города, сообщила редакции, что несколько раз просила родителей обратить внимание на успехи своих детей в учебе по математике и предлагала школьникам из этого класса самостоятельно разобраться в темах, которые им вызывают затруднения, но безрезультатно.