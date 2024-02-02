Опять двойка: стали известны результаты ОГЭ по математике в Новосибирске

Результаты ОГЭ по математике могут шокировать родителей девятиклассников в Новосибирске. Сообщение об этом было опубликовано изданием «Infopro54».
В ходе заседания комиссии по контролю за исполнением полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения горсовета Новосибирска заместитель мэра Валерий Шварцкопп сообщил, что в 2023 году из группы городских школ с низкими образовательными результатами вышли 26 учебных заведений, в то время как 14 новых школ были включены в эту группу.
На данный момент не удалось установить количество школ, входящих в группу с низкими образовательными результатами. В департаменте образования мэрии сообщили, что список таких школ формирует ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» по итогам национальных контрольно-оценочных процедур.
«В 2022 году департаментом образования утверждена концепция управления качеством образования на период с 2022 по 2027 год, функционирует координационный совет по реализации планов мероприятий (“дорожных карт”), который организует работу подведомственных департаменту образования мэрии города Новосибирска образовательных организаций» — говорится в ответе, полученном редакцией.
Анна В., классный руководитель из одного из девятых классов города, сообщила редакции, что несколько раз просила родителей обратить внимание на успехи своих детей в учебе по математике и предлагала школьникам из этого класса самостоятельно разобраться в темах, которые им вызывают затруднения, но безрезультатно.
«В декабре, после пробника по математике, родители, увидели результаты экзаменов, сказали, что будут писать на меня жалобу в Минобр и прокуратуру» — сообщила она.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске назвали столицу Тотального диктанта-2024.