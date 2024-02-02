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Опять двойка: стали известны результаты ОГЭ по математике в Новосибирске

На данный момент не удалось установить количество школ, входящих в группу с низкими образовательными результатами.
Источник: Freepik

Результаты ОГЭ по математике могут шокировать родителей девятиклассников в Новосибирске. Сообщение об этом было опубликовано изданием «Infopro54».

В ходе заседания комиссии по контролю за исполнением полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения горсовета Новосибирска заместитель мэра Валерий Шварцкопп сообщил, что в 2023 году из группы городских школ с низкими образовательными результатами вышли 26 учебных заведений, в то время как 14 новых школ были включены в эту группу.

На данный момент не удалось установить количество школ, входящих в группу с низкими образовательными результатами. В департаменте образования мэрии сообщили, что список таких школ формирует ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» по итогам национальных контрольно-оценочных процедур.

Также информации об этом, каким образом департамент планирует добиваться выхода данных школ из «красной» группы, получить не удалось.

«В 2022 году департаментом образования утверждена концепция управления качеством образования на период с 2022 по 2027 год, функционирует координационный совет по реализации планов мероприятий (“дорожных карт”), который организует работу подведомственных департаменту образования мэрии города Новосибирска образовательных организаций» — говорится в ответе, полученном редакцией.

Анна В., классный руководитель из одного из девятых классов города, сообщила редакции, что несколько раз просила родителей обратить внимание на успехи своих детей в учебе по математике и предлагала школьникам из этого класса самостоятельно разобраться в темах, которые им вызывают затруднения, но безрезультатно.

«В декабре, после пробника по математике, родители, увидели результаты экзаменов, сказали, что будут писать на меня жалобу в Минобр и прокуратуру» — сообщила она.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске назвали столицу Тотального диктанта-2024.

образование