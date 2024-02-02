В Новосибирской области температура опустится до −20 градусов

Так, 3 февраля температура ночью может опуститься до −15 — −20 градусов, местами до −8 — −13. Днем станет теплее — от −7 до −12 градусов. Также ожидается небольшой снег. Скорость ветра — от 4 до 9 метров в секунду, возможны порывы до 14.