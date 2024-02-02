В Новосибирской области температура опустится до −20 градусов

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирского УГМС, синоптики прогнозируют холодные выходные в феврале в Новосибирской области.
Так, 3 февраля температура ночью может опуститься до −15 — −20 градусов, местами до −8 — −13. Днем станет теплее — от −7 до −12 градусов. Также ожидается небольшой снег. Скорость ветра — от 4 до 9 метров в секунду, возможны порывы до 14.
4 февраля ночью температура опустится до −10 — −15, местами до −25 градусов. Днем она будет варьироваться от −2 до −7. Ветер будет двигаться со скоростью 2−7 метров в секунду, с порывами до 12. Ожидается умеренные снег.
Напомним, что японский телеканал подал в суд на новосибирскую компанию из-за «Наруто».